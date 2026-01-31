Mercedes AMG com o motor quatro cilindros mais potente do mundo
Disponível no stand do Megamotor, na Estrada João Gonçalves Zarco, no centro do Caniço.
Viatura possui uma película que pode ser removida para recuperar a cor de origem, o branco.
O Mercedes-Benz CLA 45 AMG Facelift está disponível no stand do Megamotor. Vem equipado com motor 2.0 turbo a gasolina, com 380 cavalos, tendo, inclusive, sido já considerado o motor de quatro cilindros mais potente do mundo de produção.
A performance é complementada pela caixa automática AMG SPEEDSHIFT DCT de sete velocidades, com dupla embraiagem, e pelo sistema de tração integral 4MATIC, que gere a distribuição de potência entre os eixos dianteiro e traseiro.
De série, este CLA 45 AMG apresenta um nível de equipamento elevado, onde se incluem estofos em pele, tecto de abrir panorâmico, sensores de estacionamento, câmara de marcha-atrás, sensores de luz e chuva, sistema de alerta de ângulo morto e espelhos retrovisores rebatíveis electricamente. Através do sistema AMG Dynamic Select, é possível escolher entre os modos Comfort, Sport, Sport+ e Individual, ajustando a resposta do motor, da suspensão e o som do escape AMG Performance Exhaust System. O conjunto é ainda valorizado por jantes de 19 polegadas, entre outros detalhes.
A viatura é originalmente branca, encontrando-se actualmente com uma película aplicada, que pode ser removida para recuperar a cor de origem.
Este veículo pode ser adquirido por 33 900 euros a pronto pagamento, com garantia de 18 meses (por mútuo acordo). Existe ainda possibilidade de financiamento desde 484,34 euros/mês e de simulação com 0% de entrada para 120 meses, com a Taeg a 11.3%. Caso tenha uma viatura para troca, a retoma é possível, mesmo com dívida. *
Para mais informações, contacte o Megamotor através dos números 291 934 107 / 913 454 545 ou 913 454 540 ou então visite o stand na Estrada João Gonçalves Zarco, no centro do Caniço.
Espreite mais veículos em www.megamotor.pt
*A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação, nem poderá ser considerada vinculativa.