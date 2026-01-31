Mercedes AMG com o motor quatro cilindros mais potente do mundo

O Mercedes-Benz CLA 45 AMG Facelift está disponível no stand do Megamotor. Vem equipado com motor 2.0 turbo a gasolina, com 380 cavalos, tendo, inclusive, sido já considerado o motor de quatro cilindros mais potente do mundo de produção.

A performance é complementada pela caixa automática AMG SPEEDSHIFT DCT de sete velocidades, com dupla embraiagem, e pelo sistema de tração integral 4MATIC, que gere a distribuição de potência entre os eixos dianteiro e traseiro.

De série, este CLA 45 AMG apresenta um nível de equipamento elevado, onde se incluem estofos em pele, tecto de abrir panorâmico, sensores de estacionamento, câmara de marcha-atrás, sensores de luz e chuva, sistema de alerta de ângulo morto e espelhos retrovisores rebatíveis electricamente. Através do sistema AMG Dynamic Select, é possível escolher entre os modos Comfort, Sport, Sport+ e Individual, ajustando a resposta do motor, da suspensão e o som do escape AMG Performance Exhaust System. O conjunto é ainda valorizado por jantes de 19 polegadas, entre outros detalhes.

Ver Galeria

A viatura é originalmente branca, encontrando-se actualmente com uma película aplicada, que pode ser removida para recuperar a cor de origem.

Este veículo pode ser adquirido por 33 900 euros a pronto pagamento, com garantia de 18 meses (por mútuo acordo). Existe ainda possibilidade de financiamento desde 484,34 euros/mês e de simulação com 0% de entrada para 120 meses, com a Taeg a 11.3%. Caso tenha uma viatura para troca, a retoma é possível, mesmo com dívida. *

Para mais informações, contacte o Megamotor através dos números 291 934 107 / 913 454 545 ou 913 454 540 ou então visite o stand na Estrada João Gonçalves Zarco, no centro do Caniço.

Espreite mais veículos em www.megamotor.pt

*A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação, nem poderá ser considerada vinculativa.