No distrito de Leiria arregaçam-se mangas mas não se esquece o abandono

Entre reparações de telhados e limpezas, com tréguas de São Pedro, várias localidades do distrito de Leiria tentavam no sábado retomar alguma normalidade, sem eletricidade em muitas casas, com falhas nas comunicações e sem esquecer uma sensação de abandono.

À medida que a A8 - Autoestrada do Oeste - vai ficando para trás, rumo a Pataias, no concelho de Alcobaça, e São Pedro de Moel, já na Marinha Grande, percebe-se o imenso trabalho que ainda há por fazer depois da destruição provocada pela depressão Kristin na madrugada de quarta-feira.

Somam-se as placas de trânsito no chão e contar o número de árvores derrubadas torna-se uma missão impossível, provavelmente só equiparada à contagem das telhas que precisam de algum tipo de reparação.

Juliana Costa conseguiu voltar hoje ao trabalho ao balcão de um café no centro de Pataias, depois de a energia ter sido resposta na noite de sexta-feira. Sem rede, nenhum cliente tem o telemóvel na mão e aproveita-se para descontrair e conversar.

"O ar condicionado do café ficou estragado e aqui houve alguns telhados atingidos. Moro na Moita, na Marinha Grande, e lá foi pior -- casas, carros... Temos água, mas ainda não temos eletricidade", conta, referindo que a ajuda "chegou no dia a seguir", o que considera aceitável. "É muita gente, muita coisa estragada, não dá para irem a todo o lado."

Não é fácil o tom ser o mesmo em outras paragens. Na Praia da Vieira (Marinha Grande), onde o vento destruiu ou danificou espaços de restauração e arrastou um pré-fabricado para o meio da estrada, Ana Cláudia agradece a presença dos bombeiros, que na quarta-feira chegaram durante a manhã e hoje estão a retirar a água da cave inundada. À tarde o telhado será reparado, antes que a chuva regresse.

"São os bombeiros que nos têm valido, de resto não apareceu ninguém. Agora vem gente aí ver a desgraça, tirar fotografias com o telemóvel, como se isto fosse o zoológico", critica, referindo-se aos poderes local e nacional.

Ao início da tarde, continua sem luz. A água chegou de manhã. "Mas água não me falta - usei a que inundou a cave para limpar as janelas e as paredes de fora. Tinham tanta areia que o evento arrastou para aqui", relata.

Ana Cláudia diz que não falta o que comer, até porque os supermercados foram abrindo, e a espera para pôr combustível baixou para 45 minutos, depois de na sexta-feira se avançar "um metro de 15 em 15 minutos", em "filas com dois quilómetros".

"Olhe, estamos vivos", atira, enérgica.

Já em Monte Real, Leiria, os moradores revezam-se para encher garrafões com água da fonte pública. Ao quarto dia depois do temporal já se consegue ir comprando para matar a sede, até porque a água da fonte "não é boa para beber", mas da torneira de casa não sai nada, tal como não há luz ou comunicações.

"Monte Real está esquecido, está morto", diz uma moradora. Tal como em outras localidades, foram atingidos telhados, montras e varandas, e a população está cansada de estar 'desligada' e sem serviços básicos.

"Não chegou ninguém. Não vi rigorosamente ninguém a perguntar 'precisam de alguma coisa?'. E foram a outros sítios. Não era para estar aqui já um gerador a ajudar as pessoas? Alguns particulares têm, compraram enquanto havia, mas eu já não apanhei", acrescenta.

Na cidade da Marinha Grande, no pavilhão onde são entregues e distribuídos alimentos, produtos de higiene, cobertores e roupas a quem precisa, Felismina Antunes, da Moita, admite que também se sentiu esquecida: "Sou compreensiva, foram muitos estragos, mas gostava que tivessem perguntado se precisava de alguma coisa. Ninguém apareceu, nem a junta."

Em casa, onde mora com dois filhos, a idosa tem já "um fio de água", mas a luz tarda em aparecer e a comida vai-se deteriorando. Estragaram-se umas telhas e barracões com máquinas. "Estarmos vivos já é bom", diz, comentando que a desilusão reforça a falta de vontade de votar seja em que eleição for.

Também nos estaleiros municipais, onde a azáfama se repete, com a disponibilização de lonas e material de limpeza utilizado em obras, Maria Marques, que mora a poucos quilómetros, fala num "total esquecimento".

Conseguiu continuar na sua casa, mas não há luz e a água ainda não deixa tomar um banho completo. Tem móveis apodrecidos e um telhado parcialmente quebrado que "deixa entrar frio". A custo, mas sem perder a vontade, carrega agora uma lona que um conhecido vai instalar gratuitamente. "Onde é que ia dormir? A minha neta queria que fosse para casa dela, mas não podia deixar a minha casa assim", remata.