Presidente da Câmara do Porto alerta para cheias possíveis a partir das 18 horas

O presidente da Câmara do Porto, Pedro Duarte, pediu hoje à população para estar alerta para a probabilidade de cheias a partir das 18:00 nas zonas da Ribeira e Miragaia, na margem do Rio Douro.

"O problema é a questão das cheias. É muito importante que a população esteja alerta. Esteja a acompanhar a situação e possa reagir com a calma que se impõe, mas com resposta pronta", declarou Pedro Duarte, ao final desta manhã, na zona de Miragaia, uma das mais afetadas esta madrugada pela subida do Rio Douro que galgou as margens e inundou alguns estabelecimentos comerciais.

O presidente da Câmara do Porto deslocou-se a Miragaia para também avisar a população que todo o efetivo está em alerta para apoiar a população.

"A população pode contar com o apoio de toda a Proteção Civil", disse o autarca, referindo que há "cerca de cinco dezenas de operacionais em permanência".

O rio Douro transbordou hoje de madrugada para as margens do Porto e de Nova de Gaia, com a água a entrar na zona das esplanadas, sem causar para danos significativos.

Portugal está a ser afetado pela passagem da depressão Leonardo, com chuva persistente e por vezes forte.