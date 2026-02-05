Depois da ventania vêm as cheias

Bom dia. Com a segunda volta das eleições Presidenciais no horizonte, os jornais nacionais continuam a ver apenas tempestades para os grandes temas de primeira página. Uma semana depois da passagem catastrófica da depressão Kristin, com ventos ciclónicos na região Centro de Portugal, agora são as inundações com nova depressão (Leonardo), que ameaça alagar e até isolar vilas, que centram as atenções na imprensa nacional... Isto no dia em que Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro completa 41 anos de idade e, também, merece espaço nas primeiras páginas.

Na revista Visão:

- "Ordem ou desordem. Como será a Presidência com António José Seguro ou com André Ventura. Os planos, os estilos e as áreas de intervenção. Um guia para perceber o que está realmente em jogo para o país"

- "Dossier especial. Tempestade 'Kristin'. As vozes do país que se sentiu abandonado. Os erros e as lições para o futuro. Histórias do ciclone de 1941"

No Correio da Manhã:

- "Governante faz campanha partidária no dia da tragédia"

- "Secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna anuncia candidatura distrital na tarde em que o país mais sofria com a tempestade"

- "Águas arrastam homem para a morte em Serpa"

- "Milhares de casas sem energia elétrica uma semana depois da catástrofe"

- "Homens vítimas. Pagam 20 mil euros em extorsão sexual"

- "Sporting-AVS. 'A sorte dá muito trabalho', diz Rui Borges"

- "Benfica. Rui Costa acredita no título"

- "FC Porto. Thiago em risco"

- "IL arquiva duas denuncias de assédio"

- "Burlões. Jovens aliciados para lavar dinheiro de rede"

- "Bancos. Juros descem e depósitos sobem"

- "Amadora. Incendeia casa errada para vingar insulto"

No Público:

- "Governo avança este ano com criação de fundo para catástrofes e sismos"

- "Mau tempo. Vêm aí mais dias difíceis e pode ser preciso evacuar povoações"

- "UGT quer semana de 35 horas, 25 dias de férias e compensação maior nos despedimentos"

- "Armas nucleares. Fim do New Start acentua receios de nova corrida ao nuclear"

- "Omnium. Iúri Leitão é campeão europeu de ciclismo de pista"

- "Presidenciais. Seguro ataca o adversário e Ventura aposta no auto-elogio"

- "Colecção Ellipse e MAC/CCB. Novo protocolo entre o 'disparate', o 'absurdo' e 'uma pena'"

- "Barrocal algarvio. Gruta de Vale Telheiro, em Loulé, classificada como Monumento Natural Local"

No Jornal de Notícias:

- "Venda de automóveis usados bate recordes à boleia das importações"

- "Depois da tempestade a ameaça das cheias"

- "Feira. Fábrica vai reparar 30 toneladas de peças de avião por dia"

- "Sondagem diária Pitagórica para JN/TSF e TVI/CNN. Seguro bate Ventura na forma como geriu a reação ao mau tempo"

- "Festival. Da Weasel a abrir na estreia do Marés em Matosinhos"

- "Ronaldo. Aniversário em momento de tensão com o Al Nassr"

- "Sporting. Trincão de portas abertas em Alvalade até 2030"

- "FC Porto. Kiwior de regresso ao onze para o clássico"

- "Droga. Vigilância a traficante no Porto acaba com rede que atuava em todo o país"

No Diário de Notícias:

- "Mau tempo. E de repente ficaram a morar numa ilha"

- "Mais de mil médicos e enfermeiros do SNS reformaram-se em 2025"

- "Sondagem DN/Aximage. António José Seguro tem vitória garantida e André Ventura pode ter uma percentagem ao nível da AD. 65,4% - António José Seguro. 30,3% - André Ventura"

- "Mark Lilla [cientista político norte-americano]. 'Na América todos acreditam na busca da felicidade, mas de uma forma frenética, pelo que é muito difícil desfrutar'"

- "Emprego. País só destrói emprego entre os mais jovens e nunca houve tantos idosos a trabalhar"

- "Proliferação. A olhar para a China, EUA rejeitam proposta nuclear de Putin"

- "Rodrigo Leão. 'Sinto que se tivesse aprendido música, com certeza que não faria as músicas que fiz'"

- "Iúri Leitão. 'Não é difícil chegar ao topo. Difícil é manter o nível muito tempo'"

No Negócios:

- "Mau tempo. Seguradoras admitem custos até 500 milhões"

- "Governo não diz onde será tratado o lítio do Barroso"

- "Banco Central Europeu volta hoje a reunir-se e está mais pressionado com o euro em alta"

- "Lei laboral. UGT contraria Governo nas horas de trabalho"

- "Os 8 principais recados deixados em seis meses por Álvaro Santos Pereira"

- "Governador 'acessível' já reduziu a tensão no Banco de Portugal"

- "Conjuntura. Boa fase do emprego não chega aos jovens"

No O Jornal Económico:

- "Marcelo pede imigrantes para responder à crise"

- "Empresários elogiam apoios, mas temem que sejam escassos"

- "EDP suspende faturação nas zonas atingidas"

- "Municípios querem adiar prazos do PRR"

- "Fiscalista. Serena Neto. Estado tem de pagar em 30 dias às empresas"

- "CMVM propõe Conta de Poupança e Investimento"

- "Valorização do euro é a maior dor de cabeça do BCE"

- "Universidade de Aveiro recebe escola de semicondutores"

- "UGT quer semana de quatro dias e recusa banco de horas: é o pacote anti-Governo"

- "Brisa firme. Pires de Lima continua como CEO"

No Record:

- "Sporting-AVS SAD. Trincapitão. Renova até 2030 e mantém cláusula nos 60 MEuro"

- "Benfica. Campeões do mundo sub-17 para o futuro. Neto e Anísio seguros"

- "Ronaldo faz 41 anos a pensar nos 1.000"

- "FC Porto. Samu cai a pique. Leva 2 golos em 7 jogos desde janeiro"

- "Europeu de Futsal. França 1-4 Portugal. Rumo ao tri. Seleção apanha susto e acaba a golear"

- "Ciclismo de pista. Iúri Leitão campeão europeu de Omnium"

- "Youth League. Benfica 3-2 Slavia Praga. Puskás Akádemia 1-2 Sporting. Águias e leões nos oitavos"

No O Jogo:

- "'Será um dos melhores do FC Porto'. Moffi chega ao Dragão quase como um desconhecido, mas antigo companheiro na Lituânia diz que tem qualidades que vão surpreender"

- "Análise: média de idades da equipa B é a mais baixa dos últimos seis anos"

- "Taça de Portugal. Aves SAD-Sporting. 'Confiança nota-se nos resultados'. Rui Borges destaca momento coletivo"

- "Capitão Hjulmand titular com elogios do treinador"

- "Trincão vai assinar até 2030 e mantém cláusula de 60 MEuro"

- "Fafe 1-1 Torreense. Sonho do Jamor vivo para ambos. Empate na primeira mão da inesperada meia-final"

- "Benfica. SAD acelera renovações. José Neto, Banjaqui e Anísio com processo bem encaminhado"

- "Florentino ainda acredita na recuperação das águias"

- "Futsal europeu. França 1-4 Portugal. Estamos na final. Decisão no sábado [18h30] frente à Espanha"

- "Ciclismo. Leitão rima com campeão. Português arrasa concorrência e conquista título europeu de omnium. 'Joguei as minhas cartas e consegui a camisola'"

E no A Bola:

- "Trincão no projeto 2030. Renovação de contrato garantida"

- "Esquerdino junta-se a Pote, Gonçalo Inácio e Diomande na retenção de talento"

- "Sporting-Aves SAD. 'Estamos a fazer grande época' - Rui Borges"

- "Benfica. Renovação de Anísio em marcha. Seguem-se Banjaqui e José Neto na preparação do futuro"

- "FC Porto. Reforços têm 'escola' britânica. Fofana e Moffi passaram ambos por Inglaterra em inicio de carreira"

- "Taça de Portugal. Fafe 1-1 Torreense. Decisão marcada para Torres Vedras"

- "Europeu de Futsal. França 1-4 Portugal. Duelo com a Espanha em busca do 'tri'"

- "CR7 faz 41 anos. 'Toque de bola' com Carlos Diniz, o primeiro treinador a chamá-lo à Seleção. Parabéns, capitão"

- "Ciclismo de pista. Iúri Leitão campeão da Europa"