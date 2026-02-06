Francisco Gomes defende que Ventura é "única alternativa ao regime"

O deputado madeirense eleito pelo Chega (CH) na Assembleia da República emitiu uma nota a apoiar, sem surpresa, o candidato à segunda volta das eleições Presidenciais, André Ventura, que também é líder do seu partido. Francisco Gomes afirma que "as eleições presidenciais de domingo representam um confronto direto entre o povo português e o sistema de vícios, corrupção e interesses instalados que há décadas domina o país".

Na nota, Gomes frisa tratar-se de "uma escolha clara entre quem quer um Portugal novo, justo e focado nos portugueses e quem prefere que tudo fique como está, mantendo um regime apodrecido que empobreceu o país e traiu sucessivas gerações".

Na opinião do deputado, qualquer outro dos partidos (PS, PSD, Bloco, Livre, JPP e Iniciativa Liberal) são "farinha do mesmo saco", porque "convergem no apoio a um candidato que simboliza a continuidade do sistema e que defende políticas como a imigração descontrolada, o aborto, a legalização das drogas e a eutanásia, ao mesmo tempo que protege interesses instalados e redes de influência e corrupção". Por isso, entende que para o CH, "esta convergência prova que não existe verdadeira alternativa a André Ventura" e ao partido que lidera.

"Estas eleições são um combate entre o povo e um sistema podre que prefere a corrupção e os privilégios a um Portugal novo e justo. As escolhas são claras e não há espaço para fingimentos", reforça o deputado.

No que toca às Regiões Autónomas, Francisco Gomes destaca que "André Ventura é, também, o único candidato presidencial claramente comprometido com a Autonomia, defendendo uma revisão constitucional para reforçar os poderes dos órgãos de governo próprio, a criação de um sistema fiscal próprio para a Madeira, a extinção do cargo de Representante da República, a recuperação da ligação marítima de passageiros e carga rodada e um modelo mobilidade aérea em que os cidadãos paguem apenas o valor fixo", exemplifica promessas do candidato a Presidente da República.

"Só o André Ventura representa uma rutura verdadeira com este sistema e a possibilidade real de construir um Portugal novo, soberano, justo e respeitador da autonomia da Madeira e dos direitos dos portugueses", concluiu.

De recordar que na primeira volta, André Ventura foi o candidato mais votado na Madeira, arrecadando 44.822 votos, correspondendo a um terço dos votos (33,40%), enquanto o segundo mais votado, foi o concorrente na segunda volta, António José Seguro, que com 30.608 votos ficou com 22,81% da participação dos eleitores madeirenses. A segunda volta realiza-se no próximo domingo, 8 de Fevereiro.