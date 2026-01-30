Francisco Gomes participa em tertúlia política promovida pela Juventude CHEGA de Cascais
O deputado Francisco Gomes é hoje o convidado de uma tertúlia organizada pela Juventude CHEGA de Cascais, numa iniciativa que, segundo nota remetida, visa promover o debate político, incentivar a participação cívica e reforçar o contacto directo entre representantes eleitos e os jovens militantes do partido.
O encontro centra-se no percurso político e pessoal do parlamentar, bem como na "afirmação e crescimento do CHEGA no panorama político nacional", enquadrando a discussão no actual contexto político do país. Entre os temas em destaque estão os principais desafios que Portugal enfrenta e o papel da oposição na apresentação de alternativas políticas claras.
Ao longo da iniciativa serão ainda abordadas as principais bandeiras políticas do partido, a sua trajetória desde a fundação e a relevância do envolvimento da juventude na construção de um projecto político participado, exigente e coerente.
É através do diálogo franco, aberto e sem filtros, e do envolvimento ativo, crítico e responsável dos jovens, que se fortalece verdadeiramente a democracia e se constrói um projeto político sólido, duradouro e com futuro Francisco Gomes