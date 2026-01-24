Francisco Gomes afirma que segunda volta das presidenciais é decisiva para futuro das Regiões

O deputado Francisco Gomes, num comunicado enviado esta manhã, reforça que a segunda volta das eleições presidenciais é decisiva para o futuro das regiões autónomas, exigindo uma grande participação dos cidadãos madeirenses "em prol do único candidato que não hesita em tratar e reconhecer os cidadãos das ilhas como portugueses de primeira".

Nesse comunicado, o deputado eleito pelo Chega afirma que André Ventura é "o único candidato presidencial que defende de forma clara e consequente a autonomia" e considera que "qualquer autonomista coerente só pode votar no líder do Chega na segunda volta das eleições presidenciais".

O parlamentar madeirense destaca que André Ventura defende medidas fundamentais para o aprofundamento da autonomia, entre as quais a revisão constitucional para reforçar os órgãos de governo próprio, a ligação marítima de passageiros e carga rodada entre o continente e a Região, um modelo de passagens aéreas em que o cidadão paga apenas o valor fixo e a criação de um sistema fiscal próprio para a Madeira.

O deputado madeirense afirma que que estas não são “promessas vagas”, mas propostas concretas que o Chega já apresentou na Assembleia da República e que foram chumbadas com os votos contra do PS.

"Quem defende a autonomia não pode votar no socialismo de tão má memória! André Ventura é o único candidato que assume, sem rodeios, a defesa da Madeira, dos seus direitos e dos interesses específicos dos madeirenses no seio da República", aponta Francisco Gomes.

Por outro lado, assume que António José Seguro representa "a continuidade do socialismo de António Guterres e José Sócrates", forças políticas que, afirma, "sempre foram os maiores inimigos da autonomia e responsáveis por travar propostas estruturantes para a Madeira e os Açores ao longo de décadas".

"Os verdadeiros autonomistas só têm uma opção: votar André Ventura. Tudo o resto é manter o bloqueio, o centralismo e o desprezo pela Madeira, como os socialistas sempre fizeram em toda a nossa história", termina.