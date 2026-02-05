Danone recolhe 120 lotes de leite infantil Aptamil e Milumil na Áustria e Alemanha

O grupo francês Danone recolheu mais de 120 lotes de leites infantis das marcas Aptamil e Milumil na Áustria e na Alemanha, anunciou hoje em comunicado a Autoridade Austríaca de Segurança Alimentar (AGES, na sigla original).

A Danone confirmou a recolha em concertação com aquele organismo austríaco, "no âmbito das recomendações atualizadas sobre o limite de cereulida", segundo o comunicado.

Em Portugal, a Danone comercializa leites e papas infantis da marca Aptamil, mas não da marca Milumil.

A cereulida é uma toxina produzida por algumas estirpes de 'Bacillus cereus' responsável por episódios de vómitos e diarreia associados à ingestão de alimentos contaminados.

"Os produtos dos lotes afetados já não devem ser consumidos e devem ser devolvidos ao ponto de venda", adiantou o grupo agroalimentar.

Os cientistas da Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA) recomendaram, na segunda-feira, a redução drástica dos níveis permitido desta toxina nas fórmulas infantis.

A cereulida foi detetada num óleo rico em ácido araquidónico produzido pela empresa chinesa Cabio Biotech, fornecedora de vários grandes grupos do setor alimentar, segundo a agência AFP.

Desde meados de janeiro, a Danone já realizou várias recolhas de leites infantis "em determinados mercados-alvo, de um número muito limitado de lotes específicos", mas sem divulgar a lista dos países afetados.

A 17 de janeiro, as autoridades de Singapura ordenaram a retirada de produtos da Danone, levando a uma queda sem precedentes do preço das ações do grupo francês na Bolsa de Paris.

A 23 de janeiro, o grupo anunciou que estava a recolher dois lotes de produtos em França.

A retirada, desde meados de dezembro, de dezenas de lotes de fórmulas infantis de várias marcas da Nestlé, em cerca de sessenta países, desencadeou uma série de recolhas por parte de fabricantes como a Danone e a Lactalis, bem como por empresas mais pequenas que comercializam produtos neste segmento.