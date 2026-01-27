Bailarina lança GoFundMe para competir na Alemanha e no Porto

A jovem bailarina Ofélia Neves, natural da Madeira, está a preparar-se para duas importantes competições de dança que se realizam no próximo mês de Fevereiro, na Alemanha e no Porto. Para viabilizar estas participações, foi criada uma campanha no GoFundMe, que já angariou mais de 500 euros com uma meta ideal de 5.500 euros para cobrir viagens, estadia, alimentação e figurinos.

A primeira competição, Tanzolymp, realiza-se em Berlim, seguida pela World Cup, no Porto, que poderá qualificar Ofélia Neves para a final da Taça do Mundo em Dublin, Irlanda. Em ambos os eventos, a bailarina será acompanhada pela professora, Casey Lee Binns, garantindo suporte e orientação durante a participação.

Em contagem decrescente para as competições, mantém a confiança, sabendo que nem sempre o resultado final depende apenas do desempenho. "O meu objectivo é dar sempre o meu melhor e, claro, trazer um prémio para casa", afirmou.

Saiba mais sobre este assunto na edição impressa do DIÁRIO desta quarta-feira, 28 de Janeiro.