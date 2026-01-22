Áustria rejeita Conselho de Paz de Trump por ser "estrutura paralela" à ONU

O ministro das Relações Exteriores austríaco, o conservador Christian Stocker, opôs-se hoje à criação do Conselho de Paz para resolver conflitos, organizado pelo presidente norte-americano, Donald Trump, por entender que se trata de uma "estrutura paralela" às Nações Unidas.

"Tudo o que conduz à paz é, naturalmente, digno de apoio. Por outro lado, a questão é: como é a estrutura? Já temos uma organização criada para esses casos, que é as Nações Unidas. E não creio que se devam criar organizações paralelas", afirmou Stocker aos meios de comunicação social à sua chegada a uma cimeira da União Europeia, em Bruxelas.

No entanto, o chefe do Governo austríaco disse que o seu país está a analisar a proposta e o convite para participar nessa reunião, que Trump enviou a vários governos e ao qual, até ao momento, apenas dois países da UE, Bulgária e Hungria, aderiram.

Nesse grupo também estão nações como Bahrein, Marrocos, Argentina, Arménia, Azerbaijão, Egito, Indonésia, Cazaquistão, Kosovo, Mongólia, Paquistão, Paraguai, Catar, Arábia Saudita, Turquia, Emirados Árabes Unidos e Uzbequistão.

Trump lançou hoje oficialmente no Fórum de Davos este grupo, inicialmente concebido para supervisionar o seu plano de paz para Gaza e que agora pretende que se alargue a outros conflitos globais.