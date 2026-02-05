Há cemitérios católicos no Bangladesh?

A morte de Mohammad Kamrul Bhai, um jovem imigrante vindo do Bangladesh, chocou a comunidade madeirense. O trabalhador encontrava-se numa obra na zona da ajuda, quando foi atingido por sacos de cimento, vindo a falecer, na terça-feira.

A identificação da vítima mortal chegou através do Centro Cultural Islâmico da Madeira, que nas redes sociais divulgou a imagem de Mohammad Bhai, dando conta do sucedido. O dia do acidente seria igualmente o primeiro dia de trabalho do jovem, que veio para a Região à procura de melhores condições de vida.

Na mesma publicação, o Centro Cultural Islâmico da Madeira apontou a preocupação urgente de ter um pequeno espaço para sepultamentos na Região, tendo em conta o aumento da comunidade islâmica e os elevados custos para transladação para os países de origem. Nas redes sociais multiplicaram-se comentários sobre o assunto, com muitos a questionarem se em países como o Bangladesh também existiam igrejas e cemitérios católicos. Fomos averiguar.

O Bangladesh é um país da Ásia Meridional, considerado uma das nações com maior densidade populacional. Só em 1971 é que se tornou oficialmente Bangladesh, pois antes era conhecido como Este do Paquistão. A democracia apenas foi restaurada em 1990, isto após 15 anos de governo militar. No entanto, o cenário político continua muito volátil e, embora as condições de vida tenham melhorado ligeiramente, a pobreza é uma realidade em praticamente todas as casas.

Por isso, muitos cidadãos optam por sair do país em busca de melhores condições de vida, principalmente os homens, para que possam enviar dinheiro para as suas famílias.

Numa pesquisa sobre a presença da comunidade católica no Bangladesh, facilmente se comprova que a mesma existe. Uma notícia de Dezembro de 2017 dá conta de que na cidade de Daca, a capital, existe um cemitério paroquial onde se encontram sepultados muitos religiosos.

Ainda em 1677, os missionários cristãos construíram a Igreja do Santo Rosário que, entretanto, foi rebaptizada de Capela da Adoração Perpétua, que ainda hoje existe. Aliás, quando o Papa Francisco esteve no Bangladesh, rezou nesse local e foi acolhido pelo Bispo de Dinajpur, Dom Sebastian Tudu, pela Superiora Geral e pela Superiora local do Instituto que mantém o orfanato existente ao lado.

Mais recentemente, em Novembro do ano passado, o prefeito do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, cardeal Michael Czerny, foi recebido pela Cáritas Bangladesh, tendo celebrado missa na Catedral de Santa Maria, em Daca. Essa é considerada a igreja nacional católica em Daca.

De acordo com a Ecclesia, a Diocese de Sylhet conta com uma população de 10 milhões de pessoas – um território em extensão muito semelhante a Portugal – e dessa fatia demográfica perto de 20 mil pessoas são católicas. A igreja tem vindo a erguer escolas, um hospital e duas clínicas, algo que tem levado a que o povo hindu tenha mais abertura.