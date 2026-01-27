Guterres saúda retorno de restos mortais do último refém israelita

O secretário-geral da ONU saudou, esta segunda-feira, a recuperação do corpo do último refém israelita em Gaza e pediu a "implementação plena" do cessar-fogo e o estabelecimento de um caminho político credível "para o fim da ocupação".

"Sobre as notícias de que os restos mortais do último refém israelita, Ran Gvili, foram recuperados, posso dizer que, claro, acolhemos com satisfação as notícias deste desenvolvimento e apresentamos as nossas condolências à família. A plena implementação dos acordos de cessar-fogo em Gaza é absolutamente crucial", disse aos jornalistas o porta-voz de António Guterres, Stéphane Dujarric.

Numa conferência de imprensa em Nova Iorque, Dujarric lembrou que Guterres e as restantes lideranças da ONU têm apelado à libertação imediata e incondicional de todos os que são mantidos reféns em Gaza.

António Guterres pediu também a todas as partes a avançarem de boa-fé e sem demora nas fases subsequentes do acordo de cessar-fogo, a facilitarem o acesso humanitário sustentado e sem entraves, incluindo através da passagem de Rafah, e a respeitarem o direito internacional humanitário.

"O secretário-geral pede, mais uma vez, a todas as partes interessadas para estabelecerem um caminho político credível para o fim da ocupação, reconhecendo o direito à autodeterminação do povo palestiniano, que conduza a uma solução de dois Estados, em conformidade com o direito internacional e as resoluções da ONU", concluiu o porta-voz.

Israel anunciou ter localizado e identificado dos restos mortais do polícia Ran Gvili, o último refém ainda na Faixa de Gaza desde o inicio do conflito no território, há mais de dois anos, com o grupo islamita palestiniano Hamas.

O corpo foi encontrado num cemitério muçulmano numa zona da cidade de Gaza controlada pelo exército israelita, onde os militares realizavam buscas há dois dias com maquinaria pesada.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, felicitou os comandantes e soldados das Forças de Defesa de Israel e do Shin Bet (serviço de informações internas) pela "execução impecável desta missão sagrada", depois de ter condicionado a segunda fase do cessar-fogo na Faixa de Gaza, em vigor desde 10 de outubro, à recuperação deste último refém.