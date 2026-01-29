Chega volta a defender isenção de IMI para bombeiros voluntários

O grupo parlamentar do Chega (CH) na Assembleia da República "deu entrada de um projeto de resolução que prevê a isenção total do IMI sobre a primeira habitação de todos os bombeiros voluntários e reconhece o que diz ser o papel essencial e insubstituível destes homens e mulheres na proteção civil e no socorro às populações", defende uma nota emitida pelo deputado madeirense Francisco Gomes.

Segundo a iniciativa, "os bombeiros voluntários são uma pedra angular do sistema nacional de emergência, desempenhando funções que vão muito além do combate a incêndios, desde acidentes rodoviários a operações de resgate e intervenção em catástrofes", justifica. O CH diz lamentar que, "apesar desta relevância, os bombeiros continuem a enfrentar desvalorização estrutural, falta de reconhecimento e ausência de incentivos, o que tem contribuído para o declínio do número de voluntários em Portugal".

Saliente-se que este é um tema que volta a ser colocado em cima da mesa para debate, uma vez que em Dezembro tinha sido apresentada esta proposta, conforme noticoámos na altura.

O CH "considera que a medida proposta é mais do que um benefício fiscal e representa um gesto de justiça, respeito e gratidão para com quem coloca o interesse público acima do interesse pessoal", sublinhando, ainda, que "se trata de uma ação para reforçar o voluntariado e garantir a continuidade de um serviço essencial ao país".

O tema é tão importante que esta resolução tem sido frequentemente abordado pelo partido, que em Dezembro de 2024 apresentara uma proposta de resolução exactamente nos mesmos moldes e termos.

O deputado Francisco Gomes sublinha que "esta proposta responde a uma desigualdade histórica e à necessidade urgente de valorizar os voluntários". E acrescenta: "Os bombeiros voluntários arriscam a vida todos os dias. Não podemos continuar a tratá-los como cidadãos invisíveis. Esta isenção de IMI é justiça pura e o mínimo que o Estado pode fazer por quem dá tudo sem pedir nada."

O parlamentar critica, também, "a falta de visão dos sucessivos governos", que "nunca implementaram medidas estruturais de valorização da carreira e permitiram o agravamento da escassez de voluntários". E conclui: "O país não pode viver de homenagens vazias. É preciso agir — e agir já. A Proteção Civil depende destes homens e mulheres. O CHEGA está a fazer aquilo que nenhum governo teve coragem de fazer."