Os NAPA estreiam-se no Coliseu do Porto com casa cheia

O Coliseu do Porto está completamente esgotado para receber a banda madeirense NAPA, que esta noite se estreia nestes emblemáticos palcos. Este é o primeiro concerto da banda na cidade invicta, seguindo-se, no dia 30 de Janeiro, a actuação no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

Guilherme Gomes, vocalista e guitarrista da banda, disse ao DIÁRIO esta tarde que “é uma alegria enorme estrear-nos no Coliseu do Porto. É também um sentimento de dever cumprido pelo trabalho do ano passado. Acho que é o fechar de um ciclo que começou em 2025.” O músico acrescentou que apresentar a sua música em grandes palcos, os mais emblemáticos do país, “não podia ser uma noite melhor”.

Questionado sobre se foi difícil chegar a tocar num Coliseu, Guilherme respondeu que sim, explicando que a preparação para este espectáculo tem sido intensa, mas extremamente recompensadora. “Estamos orgulhosos do espetáculo que montamos e cheios de garra e energia para pisar estes palcos,” frisou.

“Sabemos que estamos bem, mas não sabíamos ao certo como estes concertos seriam recebidos. Antes da Eurovisão, tínhamos um público fiel, mas mais pequeno. Agora temos um público mais alargado e estamos a descobrir em que se traduz em termos de vendas de bilhetes. Até agora, tem corrido muito bem e as pessoas têm aderido, o que nos deixa satisfeitos,” explicou.

O vocalista revelou que “este será um concerto memorável, sem dúvida, porque além da nossa banda habitual, vamos contar com um trio de sopros, um coro e muitos convidados especiais, com quem temos colaborado ao longo dos últimos anos. Vai ser, sem dúvida, uma noite única no Coliseu do Porto.”

Guilherme Gomes explicou ainda que o espectáculo contará com novos arranjos e músicas inéditas que farão parte do próximo álbum da banda. Questionado sobre o facto de geralmente serem artistas mais consolidados a realizar concertos em Coliseus, afirmou: “É uma grande aventura. Nós também não pensávamos que faríamos estes dois concertos tão cedo. Agarrámos a oportunidade assim que surgiu. Vamos honrar a responsabilidade de tocar nestas duas salas icónicas e mostrar ao público que realmente merecemos estar nestes palcos.”

Sobre a origem da ideia de realizar os concertos no Coliseu do Porto e no Coliseu dos Recreios, Guilherme explicou que surgiu de um conjunto de factores envolvendo a editora, a agência e a própria banda.

O músico apelou ainda a quem ainda não adquiriu bilhete: “Quem vive no Porto ou em Lisboa deve aproveitar para comprar bilhete e assistir ao concerto. Para além do nosso maior sucesso, Deslocado, temos muita boa música para mostrar, com uma big band que vai levar o Coliseu ao rubro e transmitir muita energia ao público.”

À medida que a banda interpreta o seu repertório, o público vibra e canta os êxitos dos NAPA, numa noite que promete ficar na memória de todos.