Euro cai e fica abaixo de 1,18 dólares

O euro caiu esta quarta-feira e ficou abaixo da barreira dos 1,18 dólares, no mesmo dia em que a Coreia do Sul e os EUA concordaram em gerir, de forma estável, a implementação de um acordo comercial bilateral.

Às 18:00 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1796 dólares, quando na terça-feira, pela mesma hora, negociava a 1,1816 dólares.

O euro também cresceu em comparação com o iene, mas recuou face à libra.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou a taxa de câmbio de referência do euro em 1,1820 dólares.

Na sessão de hoje, o euro oscilou entre 1,1796 e 1,1838 dólares.

A Coreia do Sul e os Estados Unidos concordaram em gerir "de forma estável" a implementação de um acordo comercial bilateral, após Donald Trump ameaçar com mais tarifas devido a atrasos na aplicação do pacto.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros sul-coreano disse hoje que o consenso foi alcançado numa reunião entre o chefe da diplomacia de Seul, Cho Hyun, e o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio.

Num comunicado, a diplomacia sul-coreana disse que Cho informou Rubio sobre os esforços internos da Coreia do Sul para implementar o pacto comercial alcançado em novembro.

Por outro lado, o ministério reforça o compromisso de Rubio em avançar com acordos de energia nuclear e garantir a aprovação dos EUA para que Seul desenvolva submarinos de propulsão nuclear, integrados nas forças conjuntas destacadas na península coreana.

Em 27 de janeiro, a Presidência da Coreia do Sul já tinha anunciado que iria reiterar aos Estados Unidos a intenção de cumprir o acordo comercial de novembro.

A declaração surgiu após o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçar na rede social que detém, a Truth Social, aumentar de 15% para 25% as tarifas sobre "automóveis, madeira, produtos farmacêuticos e todos os outros produtos sujeitos a tarifas recíprocas".

Divisas..................quarta-feira...................terça-feira

Euro/dólar...............1,1796.....................1,1816

Euro/libra...............0,86459....................0,86280

Euro/iene................184,81......................184,01

Dólar/iene...............156,66......................155,73