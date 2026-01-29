Cotação do Brent para entrega em março sobe 1,23% para 68,40 dólares

A cotação do barril de Brent para entrega em março terminou ontem no mercado de futuros de Londres em alta de 1,23%, para os 68,40 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, fechou a sessão no Intercontinental Exchange a cotar 83 cêntimos acima dos 67,57 dólares com que encerrou as transações na terça-feira.

Perante as crescentes preocupações com a tensão entre Israel e os EUA e o Irão e a debilidade do dólar, o Brent fechou em alta pela quarta sessão consecutiva, atingindo máximos desde setembro de 2025.

Os investidores receiam uma possível interrupção dos fornecimentos provenientes do Irão, um dos maiores produtores mundiais, depois de Donald Trump ter voltado hoje a ameaçar o regime iraniano.

Na opinião de Fawad Razaqzada, analista da Forex, a preocupação com aquela eventual interrupção "inquietou os investidores".