Seguro faz nova proposta e quer alargar prazo para cumprimento de obrigações fiscais

O candidato presidencial António José Seguro voltou hoje a fazer uma proposta ao Governo após a tempestade Kristin, sugerindo desta vez que sejam alargados os prazos para o cumprimento de obrigações fiscais e administrativas.

"Quero também deixar uma nova proposta. Pedir ao Governo que possa alargar os prazos para as exigências de cumprimentos fiscais e administrativos, designadamente nos concelhos que estão mais afetados e que estão sob calamidade", disse hoje o candidato apoiado pelo PS aos jornalistas na Lixa, Felgueiras (distrito do Porto).

Para António José Seguro, "é muito importante que as pessoas tenham essa flexibilidade, já aconteceu noutras situações em Portugal, não se trata de não pagar, trata-se de ter mais tempo para as pessoas poderem cumprir as suas obrigações".

"Em alguns casos não há sequer internet. Portanto, são questões muito concretas que podem ajudar a melhorar a vida das pessoas e, sobretudo, a que rapidamente se volte à normalidade", vincou o candidato presidencial.

Esta é a terceira proposta que António José Seguro faz ao Governo na sequência da tempestade Kristin, após na sexta-feira ter sugerido que o executivo pedisse o alargamento dos prazos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para libertar o setor da construção civil para a reconstrução de infraestruturas afetadas e de uma linha de apoio à tesouraria para empresas que não conseguem trabalhar por ausência de eletricidade ou problemas nas suas infraestruturas.

Seguro considera "lamentável" e "inconcebível" se Bruxelas não prolongar prazo do PRR

O candidato presidencial António José Seguro considerou hoje "lamentável", "inconcebível" e "inimaginável" a possibilidade de a Comissão Europeia não prolongar os prazos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para ajudar à reconstrução das regiões afetadas pela tempestade Kristin.

"Em primeiro lugar eu quero-lhe dizer que se isso é verdade, essa posição da Comissão Europeia, é lamentável que tomem essa posição. Lamentável. Há um povo europeu a sofrer, com dificuldades. O que se pede é que alarguem o prazo", disse hoje aos jornalistas António José Seguro, recuperando a proposta feita na sexta-feira ao Governo para que peça o alargamento dos prazos do PRR de forma a libertar capacidade na construção civil para reconstruir infraestruturas.

Falando na Lixa, Felgueiras (distrito do Porto), o candidato presidencial vincou que "é a visão administrativa e burocrática que impera sobre a necessidade e a urgência de apoiar humanitariamente as pessoas" caso se confirme a notícia avançada na sexta-feira pelo jornal Eco, que cita fonte oficial da Comissão Europeia referindo que "o Mecanismo de Recuperação e Resiliência (MRR) não pode e não será prorrogado"

"Eu acho que não vivemos num mundo certo. Alguém está errado desse ponto de vista. Se é verdade, volto a dizer, se é verdade que a Comissão Europeia tem esta posição, é uma coisa inaceitável e inimaginável. Portanto, eu quero acreditar que não seja essa a posição. Ou então, se é, que a Comissão Europeia reveja rapidamente essa posição", instou o candidato presidencial apoiado pelo PS.

António José Seguro voltou a insistir que é necessária a "construção civil, a mão de obra para ajudar a recuperar as casas das famílias" e as empresas.

"Se a Europa não percebe isso... fico por aqui", disse o candidato, não concretizando o raciocínio que tinha iniciado.

O candidato apoiado pelo PS disse ainda esperar "que o Governo tome a iniciativa e discuta com a Comissão Europeia para "rapidamente" se conseguir "o alargamento desse prazo" do PRR, apesar de não ter falado diretamente com ninguém do Governo.

"Eu sou um candidato a Presidente da República, mas felizmente através dos vossos meios de comunicação social, digamos que há um diálogo público sobre isso", considerou, registando "com agrado" que o atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, se tenha referido "à necessidade de alargar os prazos do PRR", e recordando que na sexta-feira "o Ministro da Economia [Manuel Castro Almeida] terá feito uma declaração no mesmo sentido".