Papa Leão XIV pede vigilância para que se evitem os horrores do genocídio

O Papa Leão XIV fez hoje um apelo global contra o "horror do genocídio" por um mundo livre de antissemitismo e perseguição.

"Renovo o meu apelo à comunidade das nações para que se mantenha sempre vigilante, para que o horror do genocídio nunca volte a atingir qualquer povo e para que se construa uma sociedade baseada no respeito mútuo e no bem comum", afirmou o Papa.

O apelo ocorreu durante a saudação aos peregrinos de língua italiana na tradicional audiência geral das quartas-feiras no Vaticano.

No mesmo discurso, o Papa recordou o Dia Internacional da Memória do Holocausto, uma tragédia que, sublinhou, "causou a morte de milhões de judeus e de muitos outros" durante o regime nazi.

"Nesta ocasião anual de dolorosa recordação, peço ao Todo-Poderoso o dom de um mundo sem antissemitismo, sem preconceito, sem opressão e sem perseguição a qualquer ser humano", afirmou Leão XIV.

O Dia Internacional da Memória do Holocausto assinalou-se em todo o mundo na terça-feira (27 de janeiro), o dia que marcou a libertação do complexo nazi de Auschwitz-Birkenau pelas forças soviéticas em 1944.

A Assembleia Geral das Nações Unidas adotou uma resolução em 2005 estabelecendo a data como uma comemoração anual.