A Madeira Parques Empresariais (MPE), em parceria com o Serviço Regional de Protecção Civil – IP RAM, promove amanhã, dia 27 de Janeiro, às 10h15, no Laboratório de Metrologia, localizado no Parque Empresarial da Cancela, uma acção de sensibilização sobre segurança contra incêndios em edifícios.

"A iniciativa conta com a presença de empresários e representantes de empresas instaladas nos parques empresariais da região e tem como objectivo principal reforçar a consciencialização sobre a importância das boas práticas em matéria de segurança contra incêndios, um tema de grande relevância para o tecido empresarial regional", indica nota à imprensa.

Diz ainda que "durante a sessão serão abordadas orientações práticas para assegurar a conformidade legal e a segurança das instalações, salientando também a responsabilidade dos representantes das empresas em caso de ocorrência de incêndio".