Madeira acolheu intercâmbio juvenil sobre literacia mediática e feminismo

A Madeira acolheu, entre os dias 2 de Janeiro e 1 de Fevereiro, o intercâmbio juvenil internacional FAKE OutLAB, no âmbito do programa Erasmus+. A iniciativa foi dedicada à temática da literacia mediática, combate à desinformação e reflexão sobre feminismo e estereótipos sociais.

De acordo com nota à imprensa, este projecto foi promovido pela ARTE.M – Associação Artística e Cultural (Madeira) e contou com a participação de jovens da Escola APEL (Madeira), Young Folks LV (Letónia) e VitaTiim (Estónia).

"Ao longo das atividades, os participantes desenvolveram competências de pensamento crítico, análise da informação digital e compreensão dos mecanismos de manipulação mediática, com especial enfoque nas fake news e no papel das redes sociais", explica a associação.

Foi com recurso a metodologias criativas e artísticas que os jovens exploraram também a forma como o feminismo é frequentemente distorcido pelos media e pelas narrativas de desinformação. A UMAR colaborou com o projecto em sessões dedicadas à igualdade de género e desconstrução de estereótipos.

"O FAKE OutLAB reforçou a importância da literacia mediática como competência essencial para a juventude europeia num contexto marcado pela rápida circulação de informação digital", aponta. Este intercâmbio juvenil foi financiado pelo Programa Erasmus+ – Agência Nacional Erasmus +.