Estudante de jornalismo francesa realizou semana de imersão na Madeira

A estudante de jornalismo francesa Manon Lemoine, aluna do curso de Jornalismo no ISCPA Lyon (Institut Supérieur des Médias), esteve recentemente na Madeira para realizar uma semana de imersão jornalística dedicada à cultura, à arte e às pessoas da ilha.

O projecto foi acolhido pela ARTE.M — Associação Artística e Cultural na Madeira — e pelo ARThubMadeira, permitindo à estudante contactar com comunidades locais, artistas, estudantes e profissionais da comunicação social. Durante a estadia, desenvolveu entrevistas, reportagens, fotografias e conteúdos audiovisuais que integrarão o seu projecto final de curso.

Ao longo da semana, Manon Lemoine entrevistou várias personalidades e representantes de instituições regionais, entre os quais Joana Martins, da UMAR Madeira, Filipe Alexandre Gonçalves, presidente do Sindicato dos Jornalistas da Madeira e jornalista da RTP Madeira, estudantes de escolas locais e Svetlana Azernikova, directora artística do Art Center Caravel.

A estudante teve contacto directo com a realidade cultural madeirense, explorando o papel da arte, dos projectos sociais e do jornalismo local, através de registos de áudio e vídeo, fotografia e entrevistas sobre temas ligados à cultura, ao território e ao quotidiano da Região.

“Sou estudante de jornalismo em França e a minha escola exige uma semana de imersão jornalística, num local à nossa escolha. Fiquei intrigada pela cultura madeirense e decidi contactar vários espaços culturais na Madeira”, explica Manon Lemoine, citada em comunicado.

Apesar da apreensão inicial por não dominar o português e por se tratar de um contexto cultural diferente, a estudante destacou o acolhimento recebido. “No final, toda a gente falava inglês e fui muito bem recebida. Conheci muitas pessoas, pude gravar, filmar e fotografar. Descobri uma cena artística local muito diferente da do meu país, o que foi extremamente interessante”, testemunhou.

Como resultado desta experiência, Manon Lemoine está a desenvolver um blog multimédia dedicado à sua imersão na Madeira e ao trabalho realizado no Art Center Caravel, que deverá ser publicado em Março, em Lyon.

A iniciativa evidencia a Madeira como espaço de intercâmbio cultural internacional e a relevância da colaboração entre entidades culturais regionais e jovens profissionais em formação.