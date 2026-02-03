GENUS manifesta preocupação com degradação da Capela de Nossa Senhora da Vida

A GENUS - Associação de Defesa do Património da Madeira refere, em nota enviada, que tem acompanhado de perto a situação em que a Capela de Nossa Senhora da Vida, na Fajã do Mar, se encontra, manifestando preocupação com o avanço de degradação.

"Mantemos a esperança de que as entidades competentes e os respectivos proprietários possam agir com brevidade, assegurando a preservação e valorização deste importante testemunho do património religioso da Madeira", refere a nota assinada por Tomás Freitas, presidente da GENUS.

Lê-se ainda que a capela representa "um testemunho singular da religiosidade popular e da ocupação histórica do território na Fajã do Mar, integrando-se numa paisagem cultural moldada pela relação entre fé, caminho e sobrevivência. Trata-se de uma capela maneirista, de planta longitudinal simples, com sacristia adossada ao lado direito, erguida numa pequena eminência sobranceira ao mar, no sítio da Fajã do Mar, tendo sido fundada por Inês Teixeira, em data hoje desconhecida."

Dá conta que a sua proximidade à antiga Estrada Real 23 confere-lhe "valor acrescido".

"A sua eventual perda representaria não apenas o desaparecimento de um edifício religioso, mas também o empobrecimento irreversível da leitura histórica e da memória coletiva das comunidades que a construíram, usaram e preservaram", aponta.

A Capela de Nossa Senhora da Vida encontra-se integrada no Roteiro de Arquitectura Religiosa da Região Autónoma da Madeira, actualmente em elaboração pela associação.