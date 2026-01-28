Valter Correia assegura que residentes não têm qualquer restrição nos acesso aos percursos

Garantir a defesa do ambiente, assegurar limites de carga nos percursos mais procurados e garantir segurança dos utilizadores, são os objectivos principais das medidas de controlo do acesso aos trilhos pedestres, garante Valter Correia.

O deputado social-democrata acusa "sobretudo o PS e o JPP" de "demagogia" e apenas interesse partidário, nas questões colocadas neste assunto.

Valter Correia deixa bem claro que, no diploma do Governo Regional, os residentes estão "isentos de taxas e têm vagas específicas para acesso aos percursos, em vantagem rem relação aos demais".

"É falso que alguma vez tenha sido limitado o acesso dos residentes", afirma.