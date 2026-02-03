Antiga Escola Primária do Jardim do Mar entregue a associação local

A Câmara Municipal da Calheta cedeu esta terça-feira o edifício da antiga Escola Primária do Jardim do Mar à Associação Desportiva, Recreativa e Cultural do Jardim do Mar (ADRJM), num acordo que visa dinamizar o espaço e colocá-lo ao serviço da comunidade.

O protocolo, assinado pela presidente da autarquia, Doroteia Leça, prevê a cedência gratuita do imóvel por um período de dez anos, renovável por igual prazo mediante acordo entre as partes. A partir de agora, o edifício funcionará como sede da ADRJM e acolherá actividades de carácter desportivo, recreativo e cultural.

A população local poderá utilizar as instalações para iniciativas ou eventos, mediante pedido e autorização prévia da associação.

Doroteia Leça justificou a medida com o encerramento de vários estabelecimentos de ensino no concelho nos últimos anos, consequência da quebra na natalidade. Segundo a autarca, cabe ao município encontrar novas soluções para estes espaços, garantindo que continuem a servir a comunidade.

A presidente da Câmara da Calheta adiantou ainda que esta cedência se insere numa estratégia mais ampla do município, havendo outros edifícios em situação semelhante que serão, futuramente, requalificados e afectos a novas finalidades.