A tempestade Kristin deixou marcas, ceifou vidas e está a provocar "uma crise como não há memória, tal o nível de destruição", sobretudo no distrito de Leiria, o que implica toda a atenção a comunidades, famílias e infra-estruturas.

Enquanto associado da AP Imprensa, o DIÁRIO manifesta solidariedade a quem sofre e a todos quantos trabalham para cuidar dos que foram atingidos pela tempestade, bem como se associa à corrente de partilha da informação reunida pelo Região de Leiria, jornal onde pode encontrar dados em permanente actualização sobre a situação no terreno e saber como pode ajudar ou ser ajudado.

Num território também com madeirenses, saiba como pode contribuir e fazer a diferença. Agora é a nossa vez de ajudar muitos daqueles que, após a tragédia de Fevereiro de 2010 na Madeira, deram o que lhes era possível para recuperarmos de forma célere.

Nesta hora, para além da motivação aos corajosos que tudo farão para repor a normalidade, importa ter gestos que acudam os que em Leiria e noutros distritos fustigados do País precisam de conforto, bens essenciais e esperança.