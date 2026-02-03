Cristiano Ronaldo ainda não conquistou títulos no futebol saudita?

O futuro de Cristiano Ronaldo no Al Nassr voltou a estar em destaque nos últimos dias e gerou reacções entre os leitores. Na sequência da notícia “Cristiano Ronaldo pode deixar o Al Nassr em Junho”, publicada pelo DIÁRIO, um leitor deixou o seguinte comentário no Facebook: “Mesmo… 3 épocas e 0 títulos”. Uma afirmação que levanta a questão central deste fact-check: será verdade que o internacional português não conquistou títulos desde que chegou à Arábia Saudita, no início de 2023?

A eventual saída do madeirense surge num contexto de crescente descontentamento com o tratamento dado ao Al Nassr pelo Fundo Soberano Saudita (PIF), organismo estatal que, em 2023, adquiriu participações maioritárias nos quatro principais clubes do país: Al Nassr, Al Hilal, Al Ittihad e Al Ahli. Cristiano Ronaldo considera que o PIF tem condicionado o reforço do plantel, travando contratações que poderiam permitir à equipa lutar pelo título, entendendo que merecia outro respeito face ao impacto que teve na projecção internacional do futebol saudita. Recorde-se que Ronaldo aceitou também o papel de embaixador do Mundial’2034, a realizar-se na Arábia Saudita, contribuindo para uma maior visibilidade global da competição.

Neste contexto, o avançado madeirense recusou-se a jogar na passada segunda-feira frente ao Al Riyadh, encontro que terminou com um triunfo do Al Nassr, orientado por Jorge Jesus, por 1-0. Apesar de ter liderado o campeonato durante grande parte da temporada, a equipa de Ronaldo e companhia ocupa agora a 2.ª posição, a um ponto do líder Al Hilal, mantendo em aberto a luta pelo título na época 2025/2026.

Mas regressando à afirmação do leitor, é correcto dizer que Cristiano Ronaldo soma “0 títulos” em três épocas? A afirmação é falsa. O internacional português não venceu o campeonato saudita, nem a supertaça saudita ou a Taça do Rei, competição da qual o Al Nassr já foi eliminado esta temporada. Também ainda não venceu a Liga dos Campeões Asiática. Existe, contudo, uma excepção. Em 2023, poucos meses depois de ter chegado à Arábia Saudita, Cristiano Ronaldo venceu a Taça dos Campeões Árabes, após triunfo (2-1) na final frente ao Al Hilal, na altura comandado precisamente por Jorge Jesus. O madeirense bisou nesse jogo. Foi a 12 de Agosto de 2023. No comando do Al Nassr estava o português Luís Castro.

Trata-se do único troféu conquistado por Ronaldo desde que joga na Arábia Saudita. Porém, podíamos questionar se este troféu é oficialmente reconhecido pela FIFA. Mas a 5 de Fevereiro do ano passado, quando o madeirense completou 40 anos, o organismo que tutela o futebol mundial publicou um extenso texto a destacar os feitos de Ronaldo. E lá está a Taça dos Campeões Árabes.

Assim, afirmar que Ronaldo tem “0 títulos” na Arábia Saudita é, por isso, falso. Não tem um campeonato saudita, uma supertaça saudita, uma Taça do Rei ou uma Liga dos Campeões da Ásia. Mas já ergueu um troféu, a Taça dos Campeões Árabes (2023), e disso a FIFA deu destaque na publicação que faz há um ano.