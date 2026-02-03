Paulo Cafôfo alerta para o "risco de retrocesso" na Autonomia

A intervenção de Élvio Sousa suscitou interpelações de vários deputados da oposição. As primeiras perguntas vieram de três parlamentares socialistas.

Paulo Cafôfo acusou o PSD de "falta de rumo" na questão da revisão constitucional e defendeu a definição de prioridades. Por outro lado, face à postura do Governo da República, alerta para o "perigo de retrocesso na revisão constitucional".

Tudo porque, sublinha, quem "bloqueia a regionalização no continente não quer, certamente, aprofundar as autonomias".

Victor Freitas referiu a situação do serviço regional de saúde, no ano em que se completam 50 anos de Autonomia e Gonçalo Leite Velho abordou a polémica da mobilidade.

O líder do CH, Miguel Castro, aproveitou a intervenção de Élvio Sousa para afirmar que "um dos candidatos à Presidência da República", António José Seguro, já deixou claro que "não vai apoiar uma revisão constitucional".