Cafôfo vê PSD com "postura mansa" na questão do subsídio de mobilidade

Na sequência da intervenção do líder regional do Chega sobre a discussão das alterações ao subsídio de mobilidade na Assembleia da República, Paulo Cafôfo acusou aquele partido de querer "ficar com os louros" quando o referido debate teve lugar por iniciativa do PS.

No entanto, o deputado socialista alinhou nas críticas ao líder parlamentar do PSD na Assembleia da República, Hugo Soares. "Ficámos chocados com aquelas afirmações", disse Cafôfo, que partilhou a sua indignação por Hugo Soares ter dito que "os trabalhadores portugueses é que pagam à cambada de malandros da Madeira".

Cafôfo criticou ainda o facto de toda a bancada do PSD ter aplaudido de pé o seu líder parlamentar e considerou que o PSD-Madeira tem tido "uma postura mansa" nesta questão. "Se fosse um governo do PS caia o Carmo e a Trindade", prosseguiu, lamentando que o PSD só ameace passar os seus deputados independentes e desafiou à concretização de tal ameaça.