Associação de Reformados apela à participação na marcha de protesto contra pacote laboral

A Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos da Região da Autónoma da Madeira (ARPIRAM) lançou um apelo à participação de todos os reformados, pensionistas e trabalhadores na marcha de protesto contra o pacote laboral, agendada para o próximo sábado, dia 28 de Fevereiro.

"Esta iniciativa tem como objectivo manifestar o descontentamento geral perante as medidas docPacote Laboral, que ameaça agravar as condições de trabalho, aumentar a precariedade e reduzir os Direitos conquistados pelos trabalhadores ao longo de décadas", aponta em nota à imprensa.

A associação considera essencial que todos se unam nesta luta pela defesa dos direitos laborais, pela valorização do trabalho digno e pela protecção social de todos os cidadãos, especialmente dos mais vulneráveis.

A concentração para a marcha acontece pelas 10 horas, de sábado, junto à casa Sindical, na Rua do Bom Jesus nº 9, no Funchal.