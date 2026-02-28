Paramount e Warner Bros assinam acordo de fusão avaliado em 110 mil milhões de doláres

A Paramount Discovery e a Warner Bros. Discovery (WBD, na sigla em inglês) assinaram hoje um acordo que oficializa a compra desta por aquela, uma transação avaliada em 110 mil milhões de dólares.

"A Paramount Skydance Corporation (PSKY) e a Warner Bros. Discovery (WBD) anunciaram hoje que assinaram um acordo de fusão definitivo, segundo o qual a Paramount vai adquirir a WBD, formando uma empresa global de 'media' e entretenimento de primeiro nível focada na expansão as opções do consumidor e reforçar o talento criativo em todo o mundo", conforme um comunicado conjunto.

Os termos do acordo incluem o pagamento de 31 dólares por ação em líquido que estejam em circulação da WBD.

"A transação foi aprovada por unanimidade pelos conselhos de administração das empresas e espera que esteja concluída no terceiro trimestre de 2026, sujeita às condições habituais, incluindo as autorizações regulatórias, incluindo as autorizações regulatórias e a aprovação dos acionistas da WBD", detalhou-se no texto.

Espera-se que a votação do acordo seja feita no princípio da primavera de 2026. Se o processo não estiver encerrado antes de 30 de setembro "os acionistas da WBD vão receber uma comissão de 0,25 dólares por ação por cada trimestre (medida diariamente) até ao encerramento", especificou-se.

O acordo estipula ainda que cada película da WBD "vai ter uma estreia completa em cinemas, com um período mínimo de 45 dias a nível mundial antes de estar disponível em vídeo, com a intenção de alcançar 60 a 90 dias ou mais para maximizar a audiência dos nossos lançamentos mais bem-sucedidos".

Os termos da fusão foram oficializados um dia depois de a Netflix se ter retirado da disputa pela aquisição da WBD, depois de uma nova oferta apresentada esta semana pela Paramount.

A oferta da Paramount respondeu à que a Netflix apresentara em dezembro, como parte de uma aliança preliminar para adquirir os estúdios e os negócios de transmissão em direto ('streaming') da WBD por 27,75 dólares por ação, o que valoriza os ativos em 72 mil milhões de dólares, com um valor empresarial total próximo dos 82,700 mil milhões.

A transação entre estas empresas "abre novas e atrativas oportunidades narrativas nos estúdios de cinema e televisão, plataformas de 'streaming' e plataformas lineares de primeiro nível da empresa fundida", destacou a Paramount.