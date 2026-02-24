Comunidade portuguesa angariou 60 mil dólares para reconstruir Casa da Madeira em Toronto

A Casa da Madeira em Toronto, uma das mais antigas instituições da comunidade portuguesa, foi gravemente danificada em Outubro de 2025, após um acto criminoso que provocou uma violenta explosão nas suas instalações, situada na 1621 DuPont Street. O incidente deixou a comunidade em estado de choque e as instalações foram fortemente atingidas.

Recentemente foi organizado um evento de angariação de fundos, onde a comunidade portuguesa em Toronto voltou a mostrar a sua força ao angariar 60 000 dólares para apoiar a reconstrução da Casa da Madeira, após os danos provocados por um incêndio de 2025.

O evento contou ainda com o apoio da ACAPO – Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal, num gesto de solidariedade e responsabilidade social que reforça o compromisso da comunidade com causas importantes.

Refere a organização que a noite do evento foi marcada pela cultura popular, tradição e espírito de entre ajuda é a prova de que, quando a comunidade se une, consegue grandes feitos.

O presidente da direcção executiva da Casa da Madeira Community Centre agradecer na rede social do Facebook, onde refere que “vem publicamente expressar o seu mais profundo agradecimento à ACAPO, Aliança de Clubes e Associações Portuguesas do Ontário, na pessoa do seu presidente, José Eustáquio, pela nobre iniciativa de organizar o evento de solidariedade em prol da instituição.

O sucesso desta iniciativa só foi possível graças ao empenho, dedicação e espírito solidário de todos os colaboradores, voluntários,órgãos de comunicação social, elenco Artístico, e patrocinadores que se associaram a esta causa.

Adianta ainda que graças a essa mobilização comunitária, foi possível angariar 60.000, montante que contribuirá significativamente para a reconstrução das instalações da Casa da Madeira.