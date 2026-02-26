Euro volta a subir e atinge novamente patamar dos 1,18 dólares

O euro voltou esta quarta-feira a subir, atingindo o patamar dos 1,18 dólares, após o discurso de Donald Trump em que garantiu que as novas tarifas implementadas após a decisão do Supremo Tribunal não precisam de passar pelo Congresso.

Pelas 18:02 (hora de Lisboa), a moeda única seguia a negociar a 1,1808 dólares, face aos 1,1786 dólares de terça-feira.

O euro desceu face à libra e subiu em relação ao iene.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou hoje o câmbio de referência do euro em 1,1784 dólares.

Na sessão de hoje, o euro oscilou entre 1,1771 e 1,1808 dólares.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, assegurou na noite de terça-feira que as novas tarifas implementadas após o recente revés do Supremo Tribunal não precisarão de intervenção do Congresso para se tornarem permanentes.

O Presidente classificou a decisão do Supremo Tribunal como "lamentável" e "totalmente errada", mas evitou repetir os duros ataques pessoais a juízes que lançou na semana passada, e na noite de terça-feira compareceram presencialmente à sessão no Capitólio.

No seu primeiro discurso sobre o Estado da União perante o Capitólio, Trump afirmou que a continuidade das tarifas globais que impôs recentemente significa que "não será necessária nenhuma ação do Congresso".

Na passada sexta-feira, o Supremo decidiu que Trump excedeu a autoridade ao impor tarifas abrangentes a vários países usando uma lei reservada para emergências nacionais, e derrubou parte da anterior política tarifária.

Divisas.............................quarta-feira..........................terça-feira

Euro/dólar.......................1,1808.............................1,1786

Euro/libra.......................0,87099...........................0,87183

Euro/iene.........................184,61...............................183,57

Dólar/iene........................156,34................................155,75