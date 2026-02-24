“O crescimento [no turismo] não aconteceu por acaso”

O presidente do Governo Regional da Madeira, que esta manhã faz a abertura do debate mensal na Assembleia Legislativa da Madeira, subordinado ao tema do Turismo, sublinha que o crescimento verificado no sector não é fruto do acaso, mas do “trabalho consolidado” nos últimos anos.

Na sua intervenção, Miguel Albuquerque deu nota dos últimos dados relativos ao turismo na Madeira, de onde se destacam os mais de 6 milhões de passageiros, bem assim o aumento em 12% do número de ligações. Um reforço da conectividade que “é um factor económico decisivo” e que contribui para mais “rendimento derramado na economia regional”.

O governante reiterou que "cada euro gasto por um turista gera efeitos multiplicadores". Destacou também o papel que tem vindo a ser feito pela Associação de Turismo da Madeira e o crescimento do mercado nacional, que é um garante de ocupação regular.

Sobre a alegada pressão no destino, Miguel Albuquerque disse que crescemos mais em valor do que em volume. O novo programa do Executivo, o UPGRADE, foi apontado como o 'futuro' do sector, reforçando não apenas a oferta ao turista, mas de forma diferenciada. "É o compromisso da Madeira... é o amanhã do turismo regional".