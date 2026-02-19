Diocese católica de Nova Jérsia aceita pagar 152 ME em caso de acusações de abuso sexual

Uma diocese católica de Nova Jérsia aceitou esta semana pagar 152 milhões de euros para resolver caso de abusos sexuais por clérigos, valor superior a acordos assinados nalgumas dioceses, mas distante de outros acordos multimilionários.

O acordo foi anunciado na terça-feira, numa carta, pelo bispo Joseph Williams, da diocese de Camden, que abrange seis condados do sul do estado norte-americano de Nova Jérsia e os subúrbios de Filadélfia.

"Para os sobreviventes do sul de Nova Jérsia, este dia já deveria ter chegado há muito e representa um marco na sua jornada por justiça e pela recuperação e o reconhecimento que longamente procuraram e merecem", declarou Williams.

Uma mensagem hoje enviada pela agência de notícias norte-americana, The Associated Press (AP), a um grupo de sobreviventes de abusos sexuais não obteve até agora resposta.

Greg Gianforcaro, um dos advogados representantes das vítimas que processaram a diocese, atribuiu o acordo de indemnização alcançado à persistência dos sobreviventes.

"Foi uma batalha extremamente longa e árdua", declarou, numa entrevista por telefone.

Este é o mais recente acordo num escândalo denunciado há mais de 20 anos, quando a dimensão dos abusos e os esforços da Igreja para os esconder vieram a público em Boston.

O acordo de Nova Jérsia, no valor de 180 milhões de dólares (152 milhões de euros), é superior aos de cerca 80 milhões de dólares (67,7 milhões de euros) obtidos em Boston e Filadélfia.

Em comparação, os acordos alcançados na Califórnia foram muito mais elevados: em 2024, a arquidiocese de Los Angeles acordou pagar às vítimas de abusos sexuais 880 milhões de dólares (745,5 milhões de euros).

O acordo de Camden surge menos de um ano depois de a diocese ter retirado a sua objeção à investigação do grande júri do estado de Nova Jérsia a décadas de alegados abusos sexuais de crianças por parte de religiosos, tendo o Supremo Tribunal estadual então decidido que a investigação estadual poderia prosseguir.

A diocese de Camden, assim como outras em todos os Estados Unidos, apresentou falência, na sequência de uma série de processos judiciais após dilatado o prazo de prescrição.

Em 2022, a diocese concordou pagar 87,5 milhões de dólares (74,1 milhões de euros) para pôr fim a casos de abusos sexuais por membros do clero apresentados na Justiça por cerca de 300 acusadores, um dos maiores acordos em dinheiro envolvendo a Igreja Católica nos Estados Unidos.

O anúncio do mais recente acordo inclui esta verba, segundo os advogados das vítimas, e terá ainda de ser aprovado por um tribunal de falências.