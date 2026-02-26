Porto do Funchal recebe visitas do 'Queen Victoria' e do 'Marella Explorer 2'
Os navios de cruzeiro 'Queen Victoria' e 'Marella Explorer 2' são duas as visitas desta quinta-feira no Porto do Funchal, "naquele que é o último dia do CLIA European Summit 2026, que reúne na Madeira mais de 400 delegados da indústria mundial de cruzeiros", informa uma nota a APRAM
"O primeiro a chegar foi o 'Queen Victoria' com 2.875 pessoas (1.902 passageiros e 973 tripulantes)", acrescenta a Administração dos Portos da Madeira. "Agenciado pela Blatas, este navio da Cunard, iniciou as manobras de acostagem pelas 7h00" e "vai ficar no Funchal até às 17h30".
O 'Queen Victoria', acrescenta, "está a começar um cruzeiro de 28 dias, que teve início a 22 de Fevereiro em Southampton, Inglaterra, e termina nesse mesmo porto a 22 de Março. O Funchal é a primeira escala, antes de atravessar o Atlântico em direção às Caraíbas onde visita as Ilhas Virgens, Antilhas Holandesas, Port Zante, Dominica, Santa Luciam e Barbados. Antes do final, ainda visita Tenerife, nas Canárias", salienta a rota do cruzeiro de um mês.
Já o 'Marella Explorer 2' "chegou às 9h00 para passar a noite na Madeira", garante. "Traz a bordo 1.740 passageiros e 752 tripulantes e é agenciado pela Agência Ferraz. Está a navegar no itinerário da Cruise Atlantic Islands (CAI), numa viagem de sete dias que começou segunda-feira, em Las Palmas de Gran Canaria, e antes de chegar à Madeira passou por Santa Cruz de Tenerife e San Sebastian de La Gomera. Do Funchal prossegue, sexta-feira, pelas 8h00, para Lanzarote, visitando aí Fuerteventura antes de terminar o cruzeiro a 2 de Março", resume.
Já olhando ao fim-de-semana, o Porto do Funchal receberá três navios de cruzeiro. "Dois no sábado ('MSC Musica' e 'Spirit of Adventure') e um no domingo ('Costa Fortuna')", antecipa a APRAM.