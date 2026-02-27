Trabalhadores Social-Democratas reúnem Conselho Regional amanhã nos Prazeres

O Conselho Regional dos Trabalhadores Social-Democratas da Madeira (TSD/M) reúne amanhã, dia 28 de Fevereiro, no Auditório do Clube Desportivo dos Prazeres, no concelho da Calheta, num encontro de trabalho dedicado à análise da actualidade política regional e nacional.

A reunião ficará igualmente marcada pela apresentação das Comissões Políticas Concelhias eleitas no processo eleitoral realizado ao longo da última semana. Segundo o presidente dos TSD/M, Amílcar Gonçalves, tratou-se de eleições “altamente participadas nos onze concelhos da Região”, salientando que apenas a estrutura do Porto Santo manteve o mesmo presidente, enquanto as restantes passaram a contar com novas lideranças, facto que considera importante para assegurar “renovação e participação activa” na organização.

Foram eleitos como presidentes concelhios: Rui Melim (Porto Santo), Henrique Silva (Porto Moniz), Cláudio Gouveia (São Vicente), Cláudia Sofia Barradas (Calheta), Rui Serrão (Ponta do Sol), Marcelo Caldeira (Ribeira Brava), Ilídio Sousa (Câmara de Lobos), David Inácio (Santa Cruz), João André Teixeira (Machico), Marco Pedro Freitas (Santana) e Ana Bracamonte (Funchal).

Durante o Conselho Regional será ainda aprovada a lista de delegados ao próximo Congresso Regional do partido, agendado para os dias 18 e 19 de Abril, bem como definida a marcação das eleições para as equipas directivas das Secções Laborais, previstas para decorrer nos primeiros quinze dias de Março.