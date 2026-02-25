400 profissionais do sector dos cruzeiros reúnem-se na CLIA European Summit 2026

A Cruise Lines International Association (CLIA), a maior associação comercial da indústria de cruzeiros a nível global, realiza hoje o seu principal evento para a indústria de cruzeiros na Europa, em parceria com o Governo Regional da Madeira e a Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM).

A iniciativa, que acontece no auditório do Centro de Congressos da Madeira, a partir das 10 horas, vai reunir cerca de 400 participantes, incluindo executivos das maiores companhias de cruzeiros, decisores políticos europeus e nacionais, e entidades ligadas ao turismo e à economia do mar, naquele que é o principal fórum europeu de política de cruzeiros.

Após isso, às 10h30, a CLIA irá promover uma visita ao navio Mein Schiff Relax, em parceria com a TUI Cruises, numa oportunidade única para apresentar as mais recentes tecnologias ambientais implementadas a bordo de um dos navios mais modernos e inovadores a operar na Europa.

A visita será acompanhada por representantes da CLIA, dos Portos da Madeira e da TUI Cruises, e incluirá um percurso técnico focado em sustentabilidade, com a possibilidade de descer aos conveses inferiores, terminando com um almoço ligeiro.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 8h30 - Abertura oficial do Programa 'Parlamento vai à Escola', com Rubina Leal, na Escola EB1/PE Visconde Cacongo

- 9h00 - CMF assinala o Dia Nacional da Geografia, com uma conferência, na Reitoria da Universidade da Madeira (Colégio dos Jesuítas), estando na sessão de abertura o vereador Paulo Silva Lobo

- 9h00 - Sessão Ordinária da Assembleia Municipal do Funchal

- 9h30 - Paula Margarido visita serviços de confecção e distribuição de refeições do Centro Social e Paroquial de São Bento



- 10h00 - Paula Margarida visita ao Centro de Dia da Quinta Grande

- 10h00 - Banco de Afetos da Francisco Franco promove jornadas 'Sê exemplo de uma vida saudável' com conferência 'A importância do exercício físico na saúde', a cargo de Miguel Fernandes, Instrutor e Personal Trainer do Ginásio Platinium, na Sala de Sessões da Escola Francisco Franco

- 11h00 - Elsa Fernandes visita a Feira do Livro da Escola Básica com Pré-escolar do Porto da Cruz, no Centro Cívico do Porto da Cruz

- 12h00 - PCP realiza iniciativa política, junto às paragens de autocarro da Avenida do Mar, (Empresa de Electricidade da Madeira)

- 12h00 - Apresentação de dois espectáculos solidários da Liga Contra o Cancro em parceria com o Conservatório no Anexo do NRM-LPCC, sito à Rua Elias Garcia, Edifício Elias Garcia I

- 14h00 - No âmbito do Co.nTe: Co-creating Madeira's Climate-Adapted Future with Novel Technology Schemes irá realizar-se o Opening Co.nTe Forum, que marcará o arranque formal das atividades deste projecto, no Museu de Imprensa da Madeira

- 15h00 - Museu Quinta das Cruzes recebe uma conferência sobre 'A Madeira e o Swing Jazz'. A conferência será proferida por Vítor Sardinha

- 16h00 - Conferências do Centro de Química da Madeira na Sala 19, no Campus Universitário da Penteada

- 16h00 - José Manuel Rodrigues recebe em audiência o Comandante Operacional da Madeira, no Palácio do Governo Regional

- 17h30 - Junta de Freguesia de São Martinho faz apresentação pública do novo projecto social na área da Segurança, Bem-Estar e Teleassistência domiciliária

CURIOSIDADES:

- Dia Internacional da Commedia Dell'Arte e Dia Internacional do Implante Coclear;

- Este é o quinquagésimo sexto dia do ano. Faltam 309 dias para o termo de 2026.

EFEMÉRIDES:

1819 - Morre, com 84 anos, o poeta e tradutor Filinto Elísio, pseudónimo do padre Francisco Manuel do Nascimento.

1836 - É patenteado o primeiro revólver, pelo norte-americano Samuel Colt.

1848 - É proclamada a República em França.

1855 - Nasce o poeta José Joaquim Cesário Verde, inconformista, crítico, autor de "O Sentimento de Um Ocidental".

1869 - É abolida a escravidão em todas as colónias portuguesas, passando os escravos existentes à condição de libertos.

1873 - Nasce, em Nápoles, o tenor italiano Errico Caruso, ou Enrico Caruso.

1885 - A Alemanha anexa as regiões africanas do Tanganica e Zanzibar.

1888 - Teófilo Braga é eleito deputado por Lisboa.

1891 - Nasce o fadista Alfredo Rodrigo Duarte, Alfredo Marceneiro.

1948 - O Partido Comunista checo assume o poder.

1954 - O coronel Gamal Abdel Nasser toma o poder no Egito, derrubando o Presidente Mohamed Neguib.

1955 - A Clínica de Reabilitação de Deficientes Visuais, atual Centro Hellen Keller, é fundada em Lisboa.

1956 - Nikita Krutschev, líder da União Soviética (URSS), denuncia o totalitarismo de José Estaline.

1961 - É assinado o contrato para a construção da Ponte sobre o Tejo, em Lisboa, com a United States Steel Export Company.

- Independência do Kuwait.

1965 - É anunciado o desaparecimento do general Humberto Delgado, em Marrocos. Delgado fora assassinado por uma brigada da PIDE, 12 dias antes.

O Decreto Lei 46199, publicado no Diário do Governo nº. 47/1965, cria no Secretariado Nacional da Informação, Cultura Popular e Turismo o Comissariado do Turismo, que exercerá as atribuições respeitantes à competência do Secretariado em matéria de turismo.

1969 - Começa a publicação do Diário do Sul, jornal de Évora.

- A agência espacial norte-americana NASA lança, de Cape Canaveral Air Force Station, Florida, a sonda espacial Mariner 6 com destino ao planeta Marte.

1970 - A Associação para o Desenvolvimento Económico e Social (SEDES) é apresentada em Lisboa.

- O líder do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), Amílcar Cabral, desloca-se aos Estados Unidos para intervir na sessão de homenagem a Eduardo Mondlane, presidente da Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO) assassinado em 1969. É recebido pelo Congresso.

1976 - Os Estados Unidos vetam a resolução das Nações Unidas de censura à anexação de Jerusalém por Israel.

1983 - Morre, com 71 anos, o escritor e dramaturgo norte-americano Thomas Lanier Williams, Tennessee Williams, autor de "A Noite da Iguana".

1986 - Nasce o primeiro bebé proveta português, um menino com 3,330 quilos.

- Queda do ditador Ferdinand Marcos, que dirigiu as Filipinas por mais de 20 anos.

1987 - A associação de escritores da URSS anula a expulsão do Prémio Nobel da Literatura em 1958 Boris Pasternak, autor de "Doutor Jivago", decidida por Estaline 30 anos antes.

1991 - Os países do Pacto de Varsóvia (Bulgária, Checoslováquia, Alemanha Oriental-RDA, Hungria, Polónia, Roménia, URSS) aprovam a dissolução da organização militar criada em 1955 em resposta à Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO).

1993 - Morre, com 65 anos, o ator e encenador Rogério Paulo.

1994 - Massacre em Hebron. Baruch Goldstein, um colono israelita e membro do movimento de extrema-direita Kach, atira contra palestinianos muçulmanos desarmados que rezavam na mesquita de Ibrahim no Túmulo dos Patriarcas, em Hebron, na Cisjordânia.

2001 - Pedro Pires ganha a segunda volta das eleições para a Presidência da República de Cabo Verde.

2004 - O Prémio Europeu Carlos V, que distingue personalidades que contribuam para o engrandecimento dos valores da Europa e para a unificação da União Europeia, é atribuído ao Presidente da República, Jorge Sampaio.

- Morre, com 51 anos, o autarca José António Canelas, um dos militares do 25 de Abril de 1974, vereador da CDU da Câmara Municipal de Mora.

2005 - Morre, com 83 anos, Peter Benenson, advogado britânico, fundador da Amnistia Internacional em 1961.

2006 - O Estado português assina com o Massachusetts Institute of Technology (MIT) o acordo de colaboração que visa, de acordo com o primeiro-ministro, José Sócrates, a internacionalização do conhecimento português e pô-lo ao serviço do crescimento económico do país.

- Gripe das aves. É confirmada a presença do vírus H5N1 num aviário francês, o primeiro caso de contaminação de aves domésticas na União Europeia.

2007 - O candidato do Partido Democrático Senegalês, Abdoulaye Wade (PDS), é reeleito Presidente da República do Senegal.

- O Irão testa com êxito o seu primeiro foguetão espacial.

2008 - O primeiro-ministro, José Sócrates, e a ministra da Saúde, Ana Jorge, assistem à colocação da primeira pedra do novo Hospital de Cascais, instituição que serve 285 mil habitantes e avança sem unidade de oncologia, apesar dos protestos dos utentes desta especialidade.

2009 - Morre, com 91 anos, Philip José Farmer, escritor norte-americano de ficção científica. Foi homenageado em 2000 como mestre deste género literário pela organização dos prémios Nébula.

- Morre, aos 77 anos, Sérgio Alves Moreira, livreiro, antifascista, participou ativamente na organização da Operação Dulcineia dirigida pelo capitão Henrique Galvão, que consistiu na captura e desvio do navio português Santa Maria com todos os passageiros a bordo, numa afronta ao regime totalitário salazarista.

2010 - O vencedor das eleições presidenciais na Ucrânia, Victor Ianukovitch, toma posse formal do cargo, tornando-se no quarto Presidente do país desde a independência da União Soviética, em 1991.

2011 - O partido Fine Gael, liderado por Enda Kenny, ganha as eleições na Irlanda, com 36,1% dos votos.

- Morre, aos 65 anos, o fadista José Freire, foi o criador do "Fado das Iscas", entre outros êxitos como "As Duas Padroeiras", "Saudades do Futuro" e "Lágrima Preta".

2012 - O Tribunal de Milão declara prescrita a acusação de corrupção de testemunhas contra o ex-primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi, no caso "Mills", um dos quatro processos que o político tem na justiça italiana.

- Morre, aos 78 anos, Maurice André, trompetista francês de renome mundial.

2014 - Morre, com 78 anos, Mário Coluna, antigo futebolista do Benfica.

2017 - O antigo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais Paulo Núncio assume "responsabilidade política" pela não publicação de dados relativos a transferências de dinheiro para 'offshore' e abandona os órgãos do CDS-PP.

- Morre, aos 61 anos, William Archibald Paxton, Bill Paxton, ator norte-americano conhecido pela participação em filmes como "Aliens" e "Titanic".

2019 - Morre, aos 64 anos, Mark Hollis, antigo vocalista da banda de rock britânica Talk Talk.

2020 - O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos condena Portugal a pagar mais de quatro mil euros ao advogado Ricardo Sá Fernandes, no caso da gravação ilícita de uma conversa com o empresário da Bragaparques Domingos Névoa.

- Morre, aos 91 anos, Hosni Mubarak, ex-Presidente do Egito que esteve no poder durante 30 anos até à revolta popular Primavera Árabe de 2011.

2022 - A Rússia veta uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) condenando a sua agressão à Ucrânia, isolada num votação que alcançou 11 votos a favor e três abstenções, incluindo da China. Em causa está uma resolução, copatrocinada pelos Estados Unidos e Albânia, condenando a Rússia pela sua "agressão contra a Ucrânia" e pedindo-lhe que retire "imediatamente" as suas tropas daquele país vizinho.

- O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assina um memorando a autorizar o envio de até 350 milhões de dólares (310,5 milhões de euros) em apoio militar de emergência a Kiev, Ucrânia.

- Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia chegam a acordo sobre "sanções em massa" "dolorosas para o regime russo".

2023 - O filme "Mal Viver", de João Canijo, vence o Urso de Prata para prémio do júri do 73.º Festival de Cinema de Berlim, Alemanha.

2024 - Morre, aos 87 anos, Armando Moreira, fotojornalista e pintor, usava o nome artístico Marco. Distinguido com vários prémios de fotografia, trabalhou no Jornal de Notícias.

2025 - O Tirsense torna-se a primeira equipa do quarto escalão do futebol português a chegar às meias-finais da Taça de Portugal, ao vencer o Elvas por 2-0, em encontro entre duas equipas do Campeonato de Portugal.

- Morre, aos 79 anos, Bernardo Leite Rodrigues, cavaleiro olímpico nos Jogos de Barcelona1992, Espanha.

