Trabalhadores do Centro Social de São Bento rejeitam acusações do sindicato

Um grupo de trabalhadores do Centro Social e Paroquial de São Bento, incluindo profissionais da Unidade de Alzheimer, manifestou-se esta terça-feira junto à porta daquela valência, na Ribeira Brava, em reacção ao comunicado do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, que consideram conter "calúnias e difamação".

Sindicato preocupado com a forma como os trabalhadores estão a ser tratados nas instituições de solidariedade social O Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul Regiões Autónomas, continua a demonstrar "enorme preocupação pela forma como os trabalhadores estão a ser tratados nas instituições de solidariedade social".

Durante a iniciativa, que coincidiu com uma conferência de imprensa agendada pelo sindicato, os trabalhadores exibiram vários cartazes com a frase: “Contra a mentira levantamos a verdade. Somos tratadas com dignidade! Não aceitamos que manchem o nosso trabalho".

Uma das colaboradoras da Unidade de Alzheimer recordou que a instituição detém o Certificado de Qualidade da Great Place to Work, atribuído por uma entidade independente com base em inquéritos anónimos aos trabalhadores, que avaliam a cultura organizacional na perspetiva interna. Segundo os manifestantes, esta distinção constitui um "sinal claro" do compromisso da instituição para com os seus profissionais.

"Os trabalhadores consideraram inadmissível a campanha sindical promovida, recorrendo àquilo que consideram calúnia e difamação pública, colocando em causa o bom nome da Instituição, unicamente com o objectivo de angariação de sindicalizados e com o premeditado desiderato de criar mal estar no seio laboral, numa tentativa clara de minar a cultura organizacional forte e pautada pela confiança", pode ler-se no comunicado dos funcionários.