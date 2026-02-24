Sindicato preocupado com a forma como os trabalhadores estão a ser tratados nas instituições de solidariedade social

O Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul Regiões Autónomas, continua a demonstrar "enorme preocupação pela forma como os trabalhadores estão a ser tratados nas instituições de solidariedade social".

"Para além dos baixos salários e das precárias condições laborais ainda enfrentam constante pressão e assédio moral", refere em nota à imprensa.

Nesse sentido, hoje, dia 24 de Fevereiro, pelas 15h45, o sindicato irá promover uma conferência de imprensa em frente à porta do Centro Social e Paroquial de São Bento (Centro de Alzheimer), na Ribeira Brava, após plenário com os trabalhadores daquela instituição, com o intuito de denunciar "o estado degradante que estes se encontram".