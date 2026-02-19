Abertas as manifestações de interesse para os Estágios de Verão no CQM 2026

O Centro de Química da Madeira volta a acolher, este Verão, os estágios destinados aos estudantes do 1º Ciclo (2º e 3º anos) e detentores de diploma (1º ou 2º Ciclos). Estes são estágios integrados nos programas regionais de ocupação de jovens durante as férias lectivas.

Já se encontram abertas as manifestações de interesse deverão ser submetidas através do preenchimento do formulário online disponível em https://cqm.uma.pt. Os estágios estão enquadrados nas duas grandes áreas científicas do CQM, Materiais e Produtos Naturais e "constituem uma oportunidade única para um primeiro contacto com a investigação científica, num ambiente dinâmico e multidisciplinar de um grande centro de investigação".

Os candidatos poderão selecionar até duas áreas de investigação nas quais pretendem desenvolver o seu estágio, devendo igualmente anexar o respectivo Curriculum Vitae, indispensável para efeitos de avaliação.

"Os candidatos selecionados serão posteriormente contactados pelo CQM para formalização da candidatura junto das entidades regionais responsáveis pelos programas de Estágios de Verão para Universitários e Ingress@", aponta nota à imprensa.