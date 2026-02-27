Cinema em quebra generalizada na Madeira

O final do ano 2025 confirma o que já era esperado, após o encerramento das salas de cinema Cineplace, que existiam no MadeiraShopping, em meados do ano, com quebra acentuada de quase 41% das sessões de cinema realizadas no 4.º trimestre. De acordo com os dados provisórios disponibilizados pelo Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA) e que a DREM divulgou hoje, "contabilizaram-se 1.884 sessões de cinema na Região Autónoma da Madeira (RAM)" nesses últimos três meses, o pior trimestre desde a pandemia.

Conforme sintetiza a Direção Regional de Estatística da Madeira, o número de espectadores, naturalmente, sofreu um corte significativo, fixando-se nos "36.448, diminuindo 23,5% face ao mesmo período do ano anterior" e, por conseguinte, "as receitas de bilheteira atingiram os 243,5 mil euros, decrescendo 13,8% em termos homólogos".

Foto DREM

O que resultou nesta perda, sobretudo a partir do 3.º trimestre, acentuada no 4.º trimestre, no ano de 2025 em que "foram contabilizadas 10.390 sessões de cinema na RAM, o que se traduziu num decréscimo de 25,6% face a 2024. O mês de Janeiro foi o que registou maior número de sessões (1.161)", quando nos últimos 3 meses, como referido, foram 1.884 sessões.

"O número de espectadores também diminuiu em 2025, tendo-se fixado nos 180.436, o que corresponde a um recuo de 12,1% face a 2024. Junho destacou-se como o mês com o maior número de espectadores nas sessões de cinema da Região (23.143)", afirma.

Por sua vez, em 2025 "as receitas de bilheteira ascenderam a 1.133,2 mil euros, traduzindo-se numa diminuição de cerca de 80,2 mil euros (-6,6%) face ao ano precedente", acrescenta, num claro sinal dos efeitos do "encerramento permanente de um dos recintos de cinema localizados na RAM", relembra a DREM.