Pauleta, capitã da equipa feminina do Benfica, chamada à selecção portuguesa
A futebolista luso-espanhola Paula Encinas, conhecida por Pauleta, que joga no Benfica, foi convocada pela primeira para representar a seleção portuguesa feminina, realçando que está "feliz", já que perseguia há vários anos este objetivo.
"A palavra é felicidade! Era uma coisa que queria há muito tempo. Cheguei a Portugal há 10 anos, e depois cresci aqui, fiz tudo aqui, tornei-me mulher aqui. Agradeço a Portugal, a toda a estrutura do futebol feminino português", disse a média, de 28 anos, em declarações à BTV.
Nascida em Pontevedra, na Galiza, há 28 anos, Pauleta foi chamada pelo selecionador luso Francisco Neto para os jogos com Finlândia, em 03 de março, em Vizela, e Eslováquia, no dia 08, em Barcelos, de qualificação para o Mundial2027.
Portugal está no Grupo 3 da Liga B da Liga das Nações, a principal via de acesso das seleções europeias para o próximo Campeonato do Mundo, com o agrupamento a contar ainda com a Letónia.
A centrocampista das 'águias', que sofreu nos últimos anos duas lesões graves, garantiu que sempre trabalhou para atingir o objetivo de chegar à equipa das 'quinas'.
"Veio à cabeça muita coisa, sobre o futebol, sobre a minha carreira, sobre a minha vida desportiva, mas nunca desisti e quis sempre continuar a lutar para continuar dentro do campo a fazer o que mais gosto, que é jogar futebol e continuar a jogar pelo Benfica. Agora é aproveitar este momento", vincou.
Pauleta, que esta temporada conta com 19 jogos e um golo ao serviço da formação da Luz, chegou ao futebol português através do Sporting de Braga, em 2016, e rumou ao Benfica em 2018, contando, a nível académico, com uma licenciatura em Química obtida em Lisboa.