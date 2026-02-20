Operação 'Carnaval em Segurança' com 28 detenções na Madeira

O Comando Regional da PSP da Madeira efectuou 28 detenções no âmbito da operação 'Carnaval em Segurança', que decorreu entre 9 e 18 de fevereiro de 2026, em toda a Região Autónoma da Madeira.

Segundo o balanço divulgado, 17 das detenções deveram-se à condução sob o efeito do álcool e cinco à falta de habilitação legal para conduzir. Durante a operação, foram ainda fiscalizados 1.231 condutores, tendo sido levantadas 251 contraordenações.

Entre as infracções mais registadas destacam-se 23 por falta de inspecção periódica obrigatória, 11 por excesso de velocidade, 14 por ausência de seguro de responsabilidade civil, quatro por condução sob influência do álcool e 161 por estacionamento indevido.

A PSP fiscalizou também vários estabelecimentos comerciais, tendo registado duas contraordenações por venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 e 16 anos, bem como cinco no âmbito da legislação que regula a atividade de segurança privada.

No plano da prevenção, foram promovidas 15 acções de sensibilização junto da comunidade escolar, abrangendo 1.133 alunos, professores, auxiliares e pais, em 18 estabelecimentos de ensino. As iniciativas, dirigidas a estudantes do 2.º e 3.º ciclos e do ensino secundário, incidiram sobretudo na adoção de comportamentos seguros e na prevenção de riscos associados ao uso de artigos pirotécnicos e lúdicos próprios da época festiva.

Com o término da operação, a PSP assegura que continuará empenhada na prevenção criminal e na segurança rodoviária, reforçando o apelo a uma condução responsável, sem excesso de velocidade, sem consumo de álcool e sem distrações ao volante.