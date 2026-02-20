Morreu Eric Dane, actor de 'Anatomia de Grey'

Faleceu ontem aos 53 anos de idade, o actor norte-americano Eric Dane, reconhecido sobretudo pelo seu papel na série televisiva sobre médicos 'Anatomia de Grey'. Dane morreu devido à esclerose lateral amiotrófica (ou doença de Lou Gehrig), menos de um ano após ter anunciado o diagnóstico.

O actor, que nasceu em São Francisco, na California, em 9 de Novembro de 1972, também se notabilizou na série 'Euphoria', morreu esta quinta-feira, 19 de Fevereiro de 2026, segundo os seus representantes.

"Ele passou os últimos dias cercado por amigos queridos, a sua esposa dedicada e as suas duas lindas filhas, Billie e Georgia, que eram o centro de seu mundo", lê-se num comunicado a requerer privacidade à família enlutada.

"Ao longo da sua jornada com a ELA, Eric tornou-se um defensor apaixonado da consciencialização e da investigação, determinado a fazer a diferença para outros que enfrentam a mesma luta. Sentiremos profundamente a sua falta e seremos sempre recordados com carinho. Eric adorava os seus fãs e está eternamente grato pela efusão de amor e apoio que recebeu", acrescenta o comunicado, citado pela Euronews.

Como referido, Eric Dana interpretou "o papel do Dr. Mark Sloan, também conhecido como 'McSteamy', no drama médico da ABC 'Grey's Anatomy', um papel que desempenharia de 2006 a 2012 e voltaria a assumir em 2021".