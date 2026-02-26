Associação Fachos "saúda exposição escolar sobre a história e tradição de Machico"

A Associação Fachos emitiu uma nota onde congratula "a Escola Básica e Secundária de Machico pela realização de uma exposição dedicada aos Fachos de Machico, uma iniciativa promovida pelo Grupo de História da escola, e que estará patente até Março".

De referir que a mostra, instalada no átrio de entrada do Bloco Norte, "apresenta representações alusivas aos fachos enquanto estratégia de defesa da ilha da Madeira, contando ainda com uma mapa com a distribuição destes pela Região, da autoria da Direção Regional do Ordenamento do Território. Estão também destacados os vários grupos que hoje constituem os Fachos de Machico, um destaque merecido e que enaltece e valoriza esta herança cultural perante a comunidade educativa", afirma.

Diz mais a Associação Fachos, que "colaborou diretamente nesta iniciativa através da realização de sessões explicativas" e que "nestes encontros, foram partilhados conhecimentos sobre o processo de 'fazer dos fachos' e apresentada e dada a conhecer a candidatura ao Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial, projecto que a Associação está a levar a cabo", recorda.

Assim, para a Direção da Associação Fachos, "o envolvimento do Grupo de História e da escola é fundamental para a salvaguarda desta tradição".

É através destas atividades e do contacto direto com os jovens que garantimos a manutenção das nossas tradições. Esta exposição é um exemplo prático de como a escola e a comunidade podem trabalhar juntas na valorização do nosso património. Associação Fachos

E termina a reiterar "o seu agradecimento à Escola Básica e Secundária de Machico pela qualidade do trabalho exposto e pelo empenho na divulgação da história local".