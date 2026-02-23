Aquapor inicia contrato de gestão dos sistemas de água e saneamento no Funchal

A Luságua, empresa do Grupo Aquapor, iniciou este mês o contrato de gestão dos equipamentos elevatórios e dos sistemas de tratamento e destino final de águas residuais no Funchal.

Segundo nota à imprensa, "o projecto contempla a gestão de 26 estações elevatórias e quatro Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR), incluindo o tratamento primário no Vale do Lazareto, num concelho que já apresenta uma cobertura de cerca de 99% em saneamento básico".

E prossegue: "O contrato prevê a operação e manutenção integral das infraestruturas, abrangendo todas as etapas do processo de tratamento, bem como a conservação de espaços verdes e restantes instalações associadas. Este modelo de gestão integrada visa assegurar elevados padrões de eficiência operacional, contribuir para a proteção ambiental e reforçar a qualidade de vida da população".

De acordo com Débora Santos, Gestora de O&M de contratos e serviços Luságua, “com o início deste contrato, que tem a duração de três anos, a Aquapor reafirma o seu compromisso com a excelência na gestão dos recursos hídricos, através da aposta clara na eficiência operacional, na responsabilidade ambiental e na criação de valor para o concelho do Funchal e os funchalenses".

Para garantir uma resposta ainda mais eficaz e manter elevados níveis de desempenho, a equipa técnica local será reforçada, assegurando um acompanhamento permanente, especializado e orientado para a melhoria contínua do serviço.

A ETAR do Funchal trata diariamente cerca de 30.000 m³ de águas residuais, produzindo aproximadamente 1,5 toneladas de gradados por dia e prevendo-se uma produção diária de cerca de 32 toneladas de lamas. Estes indicadores evidenciam a dimensão e a relevância estratégica desta infraestrutura para o território, bem como o impacto direto da sua operação na sustentabilidade ambiental da região.

Sobre a Luságua na Madeira

A principal actividade da LUSÁGUA – Serviços Ambientais, S.A. na Região Autónoma da Madeira envolve a prestação de serviços, nas áreas da concepção de sistemas, gestão de projetos e Operação & Manutenção de sistemas de tratamento de águas residuais, com contratos ativos nos municípios do Funchal, Ponta do Sol e Calheta.





A LUSÁGUA – Serviços Ambientais, S.A. iniciou atividade na Ilha da Madeira em 2016, com mais de 29 anos de experiência na área de tratamento de águas e exploração de ETA e ETAR, focando a sua atividade na Região Autónoma da Madeira na gestão e exploração de sistemas de tratamento de águas residuais.





A empresa apresenta uma equipa multidisciplinar de técnicos altamente especializados, caraterizada pelo forte espírito de compromisso e com a capacidade de disponibilizar sempre a melhor solução a nível técnico e económico, com a garantia de qualidade de acordo com a Norma NP EN ISO 9001:2015.