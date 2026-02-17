Entre crises sociais, alertas de segurança e a paixão do futebol

Público:

- "PGR pede a Governo rede pública de acompanhantes de adultos vulneráveis"

- "Mau tempo. Autarcas de Leiria pagam portagens a munícipes e entregam a factura ao executivo"

- "Coimbra e Soure pedem nova gestão de barragens para envolver autarquias e agricultores"

- "Cartas sem resposta. Carneiro avisa Montenegro: 'A paciência tem limites'"

- "Leopoldina Fortunati: 'O trabalho doméstico corre sempre o risco de voltar a tornar-se invisível'"

- "Inteligência artificial. Noruega e Países Baixos pagam a jornais para treinar modelos de IA. Portugal não"

- "Guerra híbrida. Rússia aumenta operações de sabotagem na Europa"

- "Corretora de vinhos. Gestores de insolvência procuram mais lesados"

- "Após demissão. Diretora da Segurança Social com pasta dos sem-abrigo"

- "Berlim. Cinema brasileiro aquece festival abaixo de zero"

Jornal de Notícias:

- "Mais de 150 casos de intoxicação por monóxido de carbono em cinco anos"

- "Dezenas de famílias desalojadas vivem em abrigos temporários"

- "Entrevista. Pai de Rita Slof está há 20 anos a tentar encontrá-la"

- "Liga dos Campeões. Benfica volta a receber Real com 11 milhões em jogo"

- "Mudança. Angelina Jolie prepara nova vida aos 50"

- "Imunidade. Três de quatro deputados arguidos são do Chega"

- "Gaia. Antiga ciclovia usada para estacionar de forma ilegal"

- "Carnaval. Cancelamentos podem travar subida dos ganhos"

- "Chéquia. Avião da TAP esteve prestes a cair perto de Praga"

Diário de Notícias:

- "Escolas em Lisboa com chuva em salas de aula pedem ação urgente"

- "Apoio dos EUA a Orbán. Rubio entra na campanha húngara após discurso de Munique"

- "Reportagem. Uma equipa de paliativos faz a diferença nas tempestades. 'Não senti medo, senti conforto', diz um doente em Alcobaça"

- "Robert Duvall. 1931-2026. A morte de um ator solitário"

- "Teatro. Paulo Sousa Costa: 'Não acredito num Estado que faz o papel do pai rico'"

- "Liga dos Campeões. José Mourinho: 'Não é preciso um milagre'"

- "Defesa. Portugal recusa 'austeridade' proposta pela Alemanha para atingir metas da NATO"

- "'Media'. RTP pede 20 milhões de euros ao Governo para a saída de mais 165 trabalhadores"

- "Presidenciais. Um terço dos eleitores fez questão de ir às urnas nas freguesias que adiaram voto"

- "Saúde. Comissão de Ética do Ensino Superior debate acesso de imigrantes ao SNS"

Correio da Manhã:

- "Hospedeira saca dinheiro de 87 contas bancárias, Supremo mantém pena de sete anos. Golpe rende 188 mil euros, Clonava números de telefone e acedia às poupanças através do 'homebanking'"

- "300 celebridades referidas nos ficheiros Epstein"

- "Benfica - Real Madrid, Mourinho 'Gostava muito de eliminar o Real Madrid'"

- "Sporting: Estrelinha de Amorim ilumina Rui Borges"

- "FC Porto: Farioli dá folga a dobrar"

- "Monte Mor o Velho: Seguro foi ouvir vítimas das tempestades"

- "Avião da TAP esteve a segundos de se despenhar em Praga"

- ""Justiça: Maltrata filho nascido de relação abusiva"

- "Arresto: Venda de bens do GES rende 149 milhões"

- "Crime: Ameaça matar os pais de faca em punho"

- "Custos: Governo reduz canais da bola após notícia do CM"

- "Robert Duval:: Morreu ator de 'Apocalypse Now' e 'O Padrinho' aos 95 anos"

- "Inês Aguiar recebe rosas de Gyokeres"

O Jogo:

- "Benfica-Real Madrid. 'Joguem com alegria'. José Mourinho diz que não é preciso um milagre para bater os merengues e deixa mensagem aos jogadores"

- "Dedic e Aursnes de volta ao onze"

- "Arbeola respeita as águias: 'Ganhar não é uma vingança, é um objetivo'"

- "Anísio renova até 2031 e fica com cláusula de 100 MEuro"

- "FC Porto. Cantos embalam o dragão. Golo na Choupana foi o 16.º da época nascido num laboratório em evolução"

- "Como Pietuszewski recuperou o drible quase esquecido"

- "Novo contrato para André Miranda"

- "Rio Ave 1-2 Moreirense. Vila-condenses em queda livre. Quinta derrota consecutiva"

- "Sporting. Guilherme faz crescer a equipa. Arrasador nas estatísticas frente ao Famalicão"

- "Ioannidis acelera o regresso"

- "Internacional. Entrevista. Jota Pereira no meio da guerra da Ucrânia: 'Nunca me senti ameaçado'"

A Bola:

- "Benfica-Real Madrid. 'Não precisamos de milagres'. Mourinho olha de frente para o Real Madrid. Treinador anuncia regressos de Aursnes, Dedic, Ríos e Bah"

- "Pavlidis: 'Quero continuar a marcar, mas sobretudo a ganhar jogos'"

- "Anísio prolonga contrato até 2031"

- "'Ganhar ao Benfica e conquistar a Champions League' é o desejo de Álvaro Arbeloa, técnico do Real"

- "Sporting. 'Artilharia' de volta em Moreira de Cónegos"

- "Daniel Bragança é aposta para a reta final da temporada"

- "FC Porto. Zaidu mostra que ainda pode entrar nas contas"

- "Os detalhes do relatório do árbitro Luís Godinho no clássico com o Sporting"

- "Rio Ave 1-2 Moreirense"

- "Nacional. Primo afastado de Montenegro ajudou na primeira vitória do Aves SAD

Record:

- "Mourinho dispensa milagre, Treinador acredita na passagem aos oitavos, Anísio com cláusula de 100 ME"

- "Sporting: Luís Guilherme dispara, Rui Borges pediu-lhe para não ter medo, Duplicou toques na bola e triplicou passes para o último terço, Apesar das queixas Pote só precisa de descanso"

- "FC Porto: Selo polaco, Bednarek e Pietuszewski em evidência, Central é rei do jogo aéreo, Extremo faz jus à fama de driblador"

- "A providência cautelar aceite, Conheça a defesa de William Gomes"