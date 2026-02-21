Fumo de churrasco provoca falso alarme de incêndio no Funchal
Uma coluna de fumo proveniente de um churrasco realizado ao final da tarde deste sábado, 21 de Fevereiro, no Caminho dos Três Paus à Viana, no Funchal, esteve na origem de um falso alarme de incêndio, que mobilizou os Bombeiros Sapadores do Funchal e o helicóptero do Serviço Regional de Protecção Civil.
O alerta foi dado pelas 17h58, na sequência de uma coluna de fumo visível na zona de Santo António, o que levou ao accionamento preventivo de meios de socorro. Para o local foi mobilizada uma viatura com seis elementos dos Bombeiros Sapadores do Funchal, bem como o helicóptero da Protecção Civil.
Após a chegada ao local e a avaliação da situação, foi confirmado tratar-se apenas de um churrasco, não existindo qualquer foco de incêndio. A ocorrência foi dada como falso alarme.
