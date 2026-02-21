Esgotado concerto para ouvir 'As Quatro Estações' de Antonio Vivaldi

Encontra-se esgotado o concerto que a Orquestra Clássica da Madeira apresenta hoje, sábado, dia 21 de Fevereiro, pelas 18 horas, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira.

Tal como o DIÁRIO já noticiou, em palco estará uma das suas orquestras de cordas, o Ensemble XXI, com a participação do solista convidado Ettore Pellegrino, que assumirá também a direcção musical do concerto.

O programa é dedicado à emblemática obra do compositor e violinista italiano Antonio Vivaldi, 'As Quatro Estações', composta por volta de 1723. Esta obra, uma das mais célebres do repertório barroco, retrata com expressividade os sons, as atmosferas e as emoções características de cada uma das estações do ano.