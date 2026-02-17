Depressão Pedro sem efeitos significativos no arquipélago da Madeira

A depressão Pedro, nome atribuído pela Météo-France, não deverá provocar efeitos significativos nas condições meteorológicas em Portugal continental nem no arquipélago da Madeira, informou o IPMA.

De acordo com o comunicado, prevê-se que a depressão esteja centrada no Nordeste de França ao meio-dia de 19 de Fevereiro, quinta-feira, com uma pressão atmosférica de 996 hPa. O sistema insere-se numa região depressionária mais vasta, localizada a Oeste das ilhas britânicas, associada a uma superfície frontal fria que irá influenciar o estado do tempo no continente nos dias 18 e 19 de Fevereiro, quarta e quinta-feira.

Durante este período, estão previstos períodos de chuva, que poderão passar a aguaceiros, sendo de neve nos pontos mais altos das serras do Norte e Centro, além de intensificação temporária do vento e aumento da agitação marítima.

Actualmente, encontra-se em vigor um aviso amarelo de agitação marítima para o litoral a norte do Cabo Carvoeiro.

O IPMA sublinha que, devido à localização e trajectória da depressão Pedro, não são esperados impactos relevantes no território continental nem na Região Autónoma da Madeira, acrescentando que este será o único comunicado sobre esta situação.